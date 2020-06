Đã xác định vị trí xây trạm BOT mới tuyến tránh Cai Lậy

Dự kiến quý III-2020 tiến hành thu phí Bộ GTVT cho hay sau khi nghiên cứu xin ý kiến các bộ, ngành và địa phương, bộ đã báo cáo Thủ tướng các phương án xử lý. Thủ tướng giao cho bộ quyết định phương án thu phí. Bộ GTVT đã làm việc với các bên và quyết định phương án đầu tư thêm một trạm thu phí trên tuyến tránh Cai Lậy. Theo đó, dự án BOT Cai Lậy sẽ có hai trạm thu phí. Một trạm thu cho tuyến tránh và một trạm thu phí trên tuyến QL1 để hoàn vốn cho dự án. Với phương án thu phí như vậy, trạm thu phí nào hoàn vốn xong sẽ tiến hành dỡ bỏ. Bộ GTVT khẳng định sẽ thực hiện miễn, giảm phí chung cho các xe qua trạm và người dân cách trạm thu phí 10 km (trung bình giảm 49%-57%). Theo đó, dự kiến mức thu phí thấp nhất trên QL1 là 15.000 đồng/lượt, trên tuyến tránh là 25.000 đồng/lượt. Thời gian thu phí hoàn vốn đầu tư ở mỗi trạm khoảng 11 năm. “Sau khi thu phí tại trạm BOT Cai Lậy được khoảng một năm, cơ quan chức năng sẽ cập nhật phương án tài chính, tính toán thời gian thu phí của dự án; đồng thời có điều chỉnh thời điểm dự kiến phân lưu lượng qua đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận” - Bộ GTVT thông tin. Bộ GTVT nhận định việc đảm bảo an ninh trật tự ở các trạm thu phí BOT nói chung và BOT Cai Lậy nói riêng phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của lực lượng công an, địa phương và Bộ Công an. Hiện Bộ GTVT đang chỉ đạo nhà đầu tư triển khai xây dựng thêm trạm thu phí trên tuyến tránh. Dự kiến trong quý III-2020 dự án sẽ thu phí trở lại. “Bộ GTVT cũng mong các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền một cách khách quan, đúng bản chất vấn đề. Đặc biệt là các kết quả đạt được trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư” - lãnh đạo Bộ GTVT cho hay. VIẾT LONG