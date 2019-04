Gần 4.500 triệu USD làm đường sắt TP.HCM - Cần Thơ

TP.HCM từng kiến nghị điều chỉnh quy hoạch Theo quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - TP Cần Thơ được Bộ GTVT phê duyệt năm 2013, chiều dài tuyến đường sắt là 173,677 km, đi qua các tỉnh Bình Dương, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, gồm 14 ga, hai trạm khách. Về hướng tuyến, điểm đầu hàng hóa là ga An Bình (phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương), điểm đầu hành khách là ga Tân Kiên (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM); điểm cuối dự án là ga Cái Răng (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Vận tốc thiết kế 200 km/giờ. Tháng 8-2017, tại Cần Thơ, Viện Khoa học và Công nghệ Phương Nam và Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI SOUTH) báo cáo về điều chỉnh hướng tuyến của dự án. Theo đó, điểm đầu tàu khách là ga Tân Kiên, điểm cuối là ga Cái Răng. Tuyến đường sắt có 10 ga và đi qua năm tỉnh, TP gồm: TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ. Tháng 9-2018, UBND TP.HCM tiếp tục kiến nghị điều chỉnh quy hoạch đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ. Theo đó, TP.HCM đề xuất tuyến đường sắt cao tốc sẽ song hành với đường bộ cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, hướng ngoại vi các đô thị hiện hữu. Việc điều chỉnh hướng tuyến mới giúp giảm chi phí xây dựng và thiết bị kèm theo giảm được 17.000 tỉ đồng. So với phương án được Bộ GTVT phê duyệt năm 2013, tuyến đường sắt cao tốc rút ngắn được 1 km, tức còn 139 km. Số nhà ga cũng giảm xuống chín.