Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết hiện nay những bất cập về hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng lớn đến đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn giao thông. “Hiện nay kết nối TP.HCM với vùng ĐBSCL chủ yếu thông qua quốc lộ (QL) 1 độc đạo vốn dĩ chật hẹp, mặt đường xuống cấp, bị thắt cổ chai tại đoạn cầu Bình Điền - TP.HCM. Do đó, rất cần quy hoạch và đầu tư trục QL mới phía Nam và song song QL1 hiện hữu để kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang và vùng ĐBSCL” - ông Cần nói.



Theo đó, các tuyến đường quốc gia trên địa bàn kết nối 12 tỉnh vùng ĐBSCL được đầu tư quá chậm, quy mô đường quá nhỏ, không đáp ứng yêu cầu, mặt đường xuống cấp. Từ đó dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông tăng, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Ngoài ra, những điểm nối giữa TP.HCM với Long An tại các QL1, QL50 quá hẹp, trong khi lưu lượng lưu thông rất lớn nên dẫn đến tắc đường thường xuyên. Đường Vành đai 3, Vành đai 4 - TP.HCM, đường sắt Sài Gòn - Cần Thơ mặc dù quy hoạch đã lâu, tuy nhiên chưa có kế hoạch và nguồn vốn đầu tư. Từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Sau khi nghe kiến nghị của chủ tịch UBND tỉnh Long An, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ghi nhận đề xuất của địa phương. Bộ trưởng Thể chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ KH&ĐT phối hợp với địa phương xác định vị trí, quy mô và những lợi thế của trục động lực mới này. Qua đó xác định hiệu quả dự án, nếu cần thiết sẽ đề xuất bổ sung quy hoạch.