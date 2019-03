Siết an ninh BOT Cai Lậy ngày thu phí lại

Ngày 14-3, ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT, đã làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang và chốt ngày thu phí trở lại trạm BOT Cai Lậy trên quốc lộ (QL) 1 vào lúc 0 giờ ngày 25-3.



Rà soát công tác chuẩn bị

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Chi cục Đường bộ IV cùng Sở GTVT tỉnh Tiền Giang khẩn trương rà soát tổng thể công tác chuẩn bị thu phí trở lại tại trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo nhà đầu tư khẩn trương lắp đặt hoàn chỉnh 6/8 làn thu phí tự động không dừng (hiện đã lắp xong 2/8 làn) khi trạm BOT Cai Lậy hoạt động lại. Còn hai làn thu phí chưa lắp đặt nhằm phục vụ các trường hợp xe chưa mua thẻ dịch vụ không dừng (E-tag).

Thứ trưởng cũng giao chủ đầu tư phối hợp cùng chính quyền địa phương và ngành chức năng khẩn trương rà soát tiếp các trường hợp người dân, tổ chức có xe nằm trong vùng phạm vi miễn giảm. Đồng thời đề nghị công an địa phương đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự tại khu vực trạm và trên tuyến QL1 khi trạm BOT Cai Lậy tổ chức thu phí trở lại và yêu cầu doanh nghiệp bố trí đầy đủ xe cứu hộ, xe cứu thương tại khu vực trạm nhằm phòng ngừa trường hợp bất trắc.



Chủ đầu tư cho biết đã sẵn sàng phương tiện, con người cho ngày thu phí lại tại trạm BOT Cai Lậy. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Nhà đầu tư đã sẵn sàng

Báo cáo về công tác chuẩn bị, ông Lưu Văn Hào, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang (chủ đầu tư), cho biết đơn vị đang cùng chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục miễn giảm phí cho các phương tiện trong phạm vi khu vực được miễn giảm trong vòng bán kính 10 km. Nhà đầu tư cũng đã phối hợp với Công ty Thu phí tự động VETC lắp đặt hoàn thiện 2/8 làn thu phí tự động không dừng và đang tiếp tục hoàn thiện 4/8 làn tiếp theo, hai làn còn lại dành cho thu phí một dừng.

Ông Hào cũng cho biết đến thời điểm này công ty cũng đã hoàn thiện các hệ thống bảo đảm an toàn giao thông, biển báo, đèn tín hiệu tại khu vực trạm. Về công tác duy tu, bảo trì mặt đường hư hỏng trên toàn tuyến đã hoàn thành từ trước Tết nguyên đán.

“Chúng tôi cũng đã in vé, sẵn sàng nhân viên thu phí. Về công tác cứu hộ, công ty đã chuẩn bị đầy đủ xe cứu hộ, ít nhất sẽ có hai xe tại khu vực trạm” - ông Hào thông tin.

Dự án đầu tư xây dựng đoạn tránh thị xã Cai Lậy và tăng cường mặt đường QL1 do Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 1.400 tỉ đồng. Phương án tài chính là lấy tiền thu phí qua trạm BOT Cai Lậy để hoàn vốn dự án. Trạm đi vào hoạt động ngày 1-8-2017, bị nhiều tài xế phản ứng nên phải liên tục xả trạm. Từ ngày 4-12-2017, trạm BOT Cai Lậy đã tạm dừng thu phí, chờ phương án xử lý của Chính phủ cho đến nay.

250 chiến sĩ công an túc trực

Ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng Cục phó Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết để đảm bảo an ninh, trật tự khu vực trạm khi tổ chức thu phí trở lại, nhà đầu tư đã lên tất cả phương án và đã được thông qua với công an địa phương. Ông Cường cũng yêu nhà đầu tư phải lắp camera tại khu vực trạm và khu vực cách trạm 1 km, dữ liệu từ các camera sẽ được truyền trực tiếp đến các cơ quan liên quan để kịp thời theo dõi tình hình an ninh khu vực trạm và trên tuyến QL1.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, sau cuộc họp này, công an tỉnh sẽ xin ý kiến Bộ Công an về phương án đảm bảo an ninh, trật tự tại trạm BOT Cai Lậy. Sau khi có ý kiến của Bộ, tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp triển khai phương án này. “Theo phương án, dự kiến công an tỉnh sẽ huy động trên 250 cán bộ, chiến sĩ tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực trạm BOT Cai Lậy trong những ngày đầu hoạt động lại” - Đại tá Trí cho biết.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyên truyền rộng rãi về chủ trương xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy, tăng cường mặt đường QL1 đã được Chính phủ phê duyệt để người dân đồng tình ủng hộ việc thu phí, hoàn vốn cho dự án trên.