Cụ thể, từ ngày 19-1 đến 18-2, các hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific, VASCO và Bamboo Airways khai thác tổng cộng 29.363 chuyến, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Trong số này có 24.379 chuyến bay đúng giờ (OTP), đạt 83%.



Dẫn đầu tỉ lệ đúng giờ là Bamboo Airways với việc khai thác 507 chuyến bay, trong đó có 479 chuyến bay đúng giờ với tỉ lệ đạt 94,5%. Tiếp theo là Vietnam Airlines (89,9%), VietJet Air (78,5%) và Jetstar Pacific có tỉ lệ OTP thấp nhất do chỉ đạt 74,5%. Hãng bay còn lại được Cục Hàng không Việt Nam thống kê số liệu khai thác đúng giờ là VASCO với việc khai thác 1.060 chuyến bay trong tháng 2, đạt tỉ lệ đúng giờ ở mức 90,8%.

Về chậm, hủy chuyến trong thời gian này, các hãng hàng không có 4.984 chuyến bị chậm, tăng 17% so với cùng kỳ. Dẫn đầu tỉ lệ chậm chuyến là VietJet Air với 2.677 chuyến trong tổng số 12.442 chuyến bay mà hãng khai thác. Cùng đó, Vietnam Airlines có 1.343 chuyến bay chậm trong tổng số 12.063 chuyến bay, tăng 0,6% so với cùng kỳ; Jetstar Pacific có 838 chuyến bay chậm, tăng 1,1% so với cùng kỳ; Bamboo Airways có 28 chuyến bay chậm. Trong thời gian này, năm hãng hàng không nội địa ghi nhận 18 chuyến bay bị hủy, trong đó dẫn đầu là Vietnam Airlines với 12 chuyến bay bị hủy.

Việc chậm, hủy chuyến là do máy bay về muộn (chiếm tới 59,5%), tiếp đến là trang thiết bị và dịch vụ tại cảng (chiếm 16,8%), thời tiết và tỉ lệ thấp nhất là do điều hành bay chiếm tỉ trọng 1%.