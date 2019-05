Vì sao đổi tên ‘trạm thu giá’ thành ‘trạm thu tiền’?

“Không nên thay đổi làm gì” Đó là ý kiến của LS Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam. Theo LS Hậu, trước đây Bộ GTVT đổi tên trạm thu phí thành trạm thu giá là vì trong Luật Phí và lệ phí có nêu 17 loại phí được chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá, trong đó có giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh. Thực hiện Nghị định 149/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 35/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ quản lý. Cũng theo Thông tư 35/2016, tên gọi trạm thu phí được chuyển thành trạm thu giá nhưng do dư luận phản ứng nên Bộ bỏ cách gọi này. Nay Bộ GTVT lại đề xuất đổi tên trạm thu phí thành trạm thu tiền. Về bản chất thì việc thu tiền hay thu giá không khác thu phí trước đây vì mức thu đều dựa trên phương án tài chính của dự án và cập nhật các yếu tố biến động để điều chỉnh phù hợp. Chỉ khác ở chỗ Bộ GTVT là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng đường bộ khi có các yếu tố biến động, thay vì Bộ Tài chính như trước đó. Nguyên nhân sâu xa có thể Bộ GTVT muốn đưa ra giải pháp xoa dịu tâm lý, tránh từ “phí” vì sợ người dân “sợ” phí chồng phí. Tuy nhiên, trạm thu phí đúng nghĩa, đúng bản chất, người dân đã quen, đã hiểu thì không nên thay đổi làm gì. QUANG HUY