Chiều ngày 24-7, Sở GTVT hà Nội đã có văn bản gửi các công ty kinh doanh ứng dụng Grab, Be, Gojek, My Go, Fast Go về việc dừng hoạt động đối với xe mô tô hai bánh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hoá để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.





Hà Nội cấm xe "ôm", shipper xe công nghệ hoạt động từ ngày 24-7

Cụ thể, Sở GTVT cho biết thự hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7 về việc thực hiện giãn cách xã hộiá, hành khách bằng xe mô tô. Bao gồm xe có sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe “ôm”, kinh doanh giao hàng (shipper).

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm (ứng dụng gọi xe) dừng việc cung cấp các ứng dụng này từ ngày 24-7 cho đến khi có thông báo mới đối với hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe mô tô.

Sở GTVT Hà Nội cũng đề nghị Sở TTTT Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) đối với các đơn vị cung cấp ứng dụng gọi xe không thực hiện yêu cầu trên.