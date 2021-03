Hàng không Việt nằm top 10 thị trường toàn cầu

Số liệu trên do nhà cung cấp dữ liệu du lịch hàng không - OAG công bố ngày 15-3.

Theo OAG, với khoảng 117.000 chỗ tăng thêm trong tuần này nâng tổng lượng khách đi lại bằng đường không tại Việt Nam đạt hơn 1 triệu khách. Với lượng khách này, đưa thị trường hàng không Việt Nam lọt vào top 10 các thị trường hàng không thế giới. So với cùng kì năm 2019, con số này vẫn khá khiêm tốn.

Đáng chú ý, trong thời gian dài kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, hàng không Trung Quốc luôn nằm top đầu với bình quân 15-16 triệu khách/tuần. OAG đánh giá công suất khai thác trong tuần của hàng không Trung Quốc gần ngang bằng hồi tháng 1-2020, với hơn 16 triệu khách.



Trong tuần này hàng không Việt Nam đạt hơn 1 triệu khách. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Xếp vị trí thứ 2 là hàng không Mỹ với công suất hơn 15 triệu khách trong tuần.

Dù có dấu hiệu chuyển biến tích cực, tuy nhiên, hàng không trên toàn cầu giảm 44% so với cùng tuần năm 2019.

Dù lượng khách bay nội địa của Trung Quốc lấn lướt so các quốc gia, tuy nhiên OAG phân tích các vụ dịch vụ hàng không Trung Quốc không có lợi nhuận như các hoạt động quốc tế.