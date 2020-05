Hàng loạt công trình trọng điểm ở TP.HCM bị 'điểm mặt'

Nhiều dự án bị nhắc nhở Ngoài ra, Sở GTVT còn nhắc nhở Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 9 lô đất thuộc Khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Sở GTVT đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, ưu tiên tập trung tuyến đường R12 nhằm đảm bảo hoàn thành, kết nối đồng bộ với công trình cầu Thủ Thiêm 2.

Sở GTVT yêu cầu dự án hầm chui An Sương đảm bảo tiến độ. Ảnh: ĐÀO TRANG. Đối với cầu tạm thép An Phú Đông, Sở đánh giá dự án này đang bị chậm tiến độ 2 tháng mặc dù không bị vướng mặt bằng. Sở đề nghị BQLDA khẩn trương chấn chỉnh lại công tác tổ chức điều hành, rà soát năng lực của đơn vị thi công … đưa dự án hoàn thành trước 23-9-2020. Đối với dự án hầm chui An Sương, Sở đề nghị BQLDA tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng và tiến độ thi công. Đưa dự án thông xe vào 15-7. Dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh Ban QLDA phải đẩy nhanh các thủ tục để ký kết hợp đồng với Ban bồi thường quận 9; Khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại chi phí bồi thường của dự án.