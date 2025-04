Cầu Rạch Miễu 2 hơn 6.810 tỉ đồng chính thức hợp long 19/04/2025 12:19

Ngày 19-4, Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận tổ chức lễ hợp long cầu Rạch Miễu 2 (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre). Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến độ thi công và là tiền đề quan trọng để hoàn thành công trình và đưa vào khai thác dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay.

Hợp long dự án cầu Rạch Miễu 2 là một trong các dự án được Chính phủ tổ chức khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Thi công vượt tiến độ, hợp long trước kế hoạch 4 tháng

Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, sau gần 25 tháng thi công, cầu Rạch Miễu 2 có chiều dài 1.971m là cầu dây văng, quy mô 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế là 80km/h đã hoàn thành phần cầu chính, lắp đặt hoàn thành 112 bó cáp dây văng, hai trụ tháp cao 113,5m và chính thức hợp long.

Các đại biểu thực hiện nghi thức hợp long cầu Rạch Miễu 2

Các đại biểu dự lễ hợp long cầu Rạch Miễu 2

Toàn dự án có tổng chiều dài hơn 17,6km. Trong đó bao gồm các tuyến đường dẫn có điểm đầu kết nối ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 và Đường tỉnh 870) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; điểm cuối kết nối tại Km16+660 Quốc lộ 60, thuộc địa phận TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỉ đồng, khởi công từ tháng 3-2022 (cho phần đường dẫn), từ tháng 3-2023 (cho cầu chính dây văng).

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 1-2026. Tuy nhiên sau thời gian nỗ lực, dự án chính thức hợp long trước khoảng 4 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sẽ hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào khai thác dự kiến trong tháng 8-2025 (trước khoảng 3 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ) và toàn bộ dự án sẽ rút ngắn tiến độ hoàn thành trước khoảng 6 tháng so với hợp đồng.

Cầu Rạch Miễu 2 chính thức hợp long

Về tiến độ thi công, theo Ban QLDA Mỹ Thuận, đến nay toàn dự án hoàn thành 85% vượt tiến độ chung hơn 5,04% so với kế hoạch. Đặc biệt, phần cầu chính-cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ hơn 15%.

Để đạt tiến độ này, các nhà thầu huy động 150 đầu thiết bị, 500 công nhân, 83 cán bộ kỹ thuật triển khai 30 mũi nghiêm túc triển khai thi công 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ và tổ chức phát động phong trào thi đua “45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án”.

Tất cả với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, hướng tới sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Cầu Rạch Miễu 2 hết sức cần thiết và cấp bách

Phát biểu tại buổi lễ hợp long cầu Rạch Miễu 2, ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao và biểu dương kết quả rất tích cực của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Ban QLDA Mỹ Thuận, tư vấn và nhà thầu đối với dự án.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại lễ hợp long cầu Rạch Miễu 2

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc xây dựng cầu Rạch Miễu 2 là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên tuyến Quốc lộ 60.

Và đây là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh của các tỉnh ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Trước đó trên công trường cầu Rạch Miễu 2, đơn vị thi công nỗ lực thi công ngày đêm đẩy nhanh tiến độ

“Khi dự án hoàn thành sẽ là một “mảnh ghép” rất quan trọng hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện hữu, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời phát huy hiệu quả các công trình đã được xây dựng như: cao tốc TP. HCM- Trung Lương - Mỹ Thuận – Cần Thơ và các cầu Cổ Chiên, cầu Hàm Luông... rút ngắn thời gian từ TP.HCM đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau”- Ông Nguyễn Văn Thắng cho hay.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề nghị, Bộ Xây dựng, Ban QLDA Mỹ Thuận, đơn vị tư vấn và nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào khai thác.