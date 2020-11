Hành khách có bị cấm mang bật lửa lên máy bay?

8 giờ 30 phút sáng 2-11, chuyến bay VN 243 của hãng hàng không Vietnam Airlines dự kiến khởi hành từ Hà Nội đi TP.HCM đã phải quy lại vị trí sân đỗ. Nguyên nhân là do một nam hành khách bất ngờ bật lửa đốt giấy khiến nhiều người hoảng sợ. Hành khách này được xác định là H.TH.H, ngồi ở hàng ghế số 20A.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, cho biết khi máy bay đóng cửa và lăn ra đường băng thì tiếp viên hàng không thông báo sự việc trên. Phi hành đoàn ngay lập tức dừng khởi hành. Trong khi cơ trưởng cho máy bay quay lại sân đỗ thì lực lượng an ninh hàng không cũng lập tức di chuyển đến vị trí sân đỗ để xử lý vụ việc.

“Hiện chúng tôi đang phối hợp với các bên để xác định nguyên nhân cũng như mục đích đốt giấy của hành khách này” - ông Phương cho hay.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết hành khách H. đã được bàn giao cho an ninh sân bay để làm rõ thông tin. “Chuyến bay trên đã khởi hành lúc 9 giờ 15 phút sáng cùng ngày. Mọi thông tin hãng cũng đang chờ cơ quan chức năng làm rõ”- Đại diện hãng này cho hay.

Cùng ngày, đại diện Cục Hàng không Việt Nam, cho biết trong quyết định của Cục Hàng không về danh mục vật phẩm nguy hiểm bị cấm, hạn chế mang theo người, hành lý lên máy bay, có cho phép hành khách được mang theo bật lửa ga loại nhỏ.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc nam hành khách mang theo máy lửa nhỏ lên chuyến bay VN243 sáng 2-11 không vi phạm quy định. “Tuy nhiên, hành khách không được phép sử dụng bật lửa hay hút thuốc trên máy bay vì dễ gây cháy nổ. Do đó, việc hành khách bật lửa đốt khăn ăn trên máy bay là vi phạm và uy hiếp an ninh, an toàn hàng không”- đại diện Cục Hàng không cho hay.