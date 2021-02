Hỏa tốc yêu cầu các hãng bay đổi vé, hoàn vé cho khách

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc gửi các hãng hàng không về việc giải quyết đối với những hành khách không thể thực hiện được chuyến bay do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cục hàng không đánh giá, dịch COVID-19 bùng phát tại một số địa phương trong cả nước khiến nhiều hành khách đã mua vé nhưng không thể thực hiện được chuyến bay, gây thiệt hại cho các hãng hàng không và hành khách, đặc biệt là tại các khu vực bị cách ly, phong tỏa.



Cục không yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương thực hiện đổi vé, hoàn vé cho khách trong dịp cao điểm tết do ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Từ cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Cục không yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương thực hiện đổi vé, hoàn vé (tiền mặt hoặc voucher nếu có sự đồng ý của hành khách), kể cả đối với vé có các điều kiện hạn chế (không được đổi ngày/giờ bay, không đổi hành trình, không hoàn vé) đối với hành khách đã mua vé nhưng không thực hiện được chuyến bay do ở khu vực bị phong tỏa, cách ly trên các đường bay hãng vẫn khai thác bình thường.

Cục hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương triển khai cụ thể về quy trình, thủ tục đổi vé, hoàn vé nêu trên và kịp thời thông tin rộng rãi cho hành khách qua hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng, trang thông tin điện tử, văn phòng, đại lý bán vé của hãng.



Sân bay Tân Sơn Nhất những ngày này khách bắt đầu tăng. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Theo ghi nhận của phóng viên PLO, những ngày này, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất bắt đầu tăng nhiệt trong tháng cao điểm tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.