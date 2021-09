Dự án Kè bảo vệ Khu đô thị cổ Hội An đưa vào hoạt động 4 năm đã xảy ra tình trạng sụt lún ở dọc tuyến đường cạnh hạng mục chính. Ghi nhận của chúng tôi ngày 22-9, tại vị trí số 11 đường Bạch Đằng, một hố sụt lún dài khoảng 6m, rộng gần 2m, sâu hơn 1m.

Điểm sụt lún này chỉ cách nhà người dân vài bước chân. Vị trí hư hỏng tạo thành hố tử thần, gạch lát nền bị xới tung rời thành từng mảng. Để cảnh báo người đi đường, chính quyền địa phương đã giăng dây chắn hai hướng đường đi vào và vị trí xảy ra sụt lún.



Đường dọc tuyến kè bảo vệ Khu đô thị cổ Hội An sụt lún nghiêm trọng. Ảnh: THANH NHẬT.

Đáng chú ý, điểm sụt lún cách chợ TP Hội An – nơi có nhiều người dân, tiểu thương thường xuyên qua lại khoảng 20m. Người dân rất lo lắng nhất là khi mùa mưa lũ sắp tới.

Bà Lê Thị Phượng (52 tuổi, tiểu thương chợ TP Hội An) cho biết, vị trí sụt lún xuất hiện khoảng 10 ngày trước. Hằng ngày, các tiểu thương thường xuyên chạy xe, đẩy hàng ra chợ buôn bán trên con đường dọc tuyến kè.



Sự cố sụt lún xảy ra khoảng hơn 10 ngày trước, chính quyền địa phương phải giăng dây cảnh báo. Ảnh: THANH NHẬT.

“Thế nhưng mấy ngày trước xảy ra sụt lún, việc đi bộ cũng trở nên khó khăn. Chúng tôi buộc phải đi vòng qua đường chính, nơi tập trung rất đông người. Thật sự cảm thấy phiền phức, mong cơ quan chức năng sớm khắc phục sự cố để người dân tiện đi lại, thuận tiện công việc”, bà Phượng nói.

Ngoài ra, dọc tuyến kè cũng xuất hiện nhiều vị trí có dấu hiệu sụt lún. Nơi lề đường Bạch Đằng sát tuyến kè xuất hiện điểm trũng xuống, nước đọng trên bề mặt. Dấu hiệu sụt lún xảy ra dọc tuyến kè khiến người dân hoài nghi về chất lượng công trình.





Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, đây là vị trí thứ hai xảy ra trình trạng sụt lún tại tuyến kè này kể từ cuối năm 2020. Để khắc phục tạm thời, UBND TP Hội An quyết định chi 1 tỉ đồng lót vải địa, đổ cát vào phần bị sụt lún.



Phần gạch lát cạnh hạng mục chính trũng xuống, có dấu hiệu sụt lún. Ảnh: THANH NHẬT.

Mặc dù sụt lún đã xảy ra từ nhiều ngày trước, càng đáng nói hơn khi sự cố đã xảy ra lần thứ hai nhưng nguyên nhân vẫn chưa được Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam xác định là do đâu?.



Sụt lún tạo hố tử thần sâu khoảng 1m cạnh hạng mục chính. Ảnh: THANH NHẬT.

“Mình đang cho anh em tìm nguyên nhân nên chưa trả lời được”, ông Huỳnh Xuân Sơn (Giám đốc BQL Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam) trả lời vỏn vẹn như vậy khi chúng tôi đặt câu hỏi về nguyên nhân sụt lún.



Hố sụt lún chỉ cách nhà người dân chừng vài bước chân. Ảnh: THANH NHẬT.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án Kè bảo vệ Khu đô thị cổ Hội An được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6-2015 với tổng mức đầu tư hơn 135 tỉ đồng. Công trình được khởi công vào tháng 11-2015, hoàn thành vào tháng 11-2016 và nghiệm thu bàn giao cho UBND TP Hội An quản lý .



Kè bảo vệ Khu đô thị phố cổ Hội An được xây dựng với mục đích phòng chống bảo lụt, đảm bảo an toàn cho các công trình kiến trúc cổ, tính mạng, tài sản nhân dân, phục vụ khách du lịch đô thị cổ Hội An.

Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, nhiều khu vực của dự án này đã hư hỏng nghiêm trọng, tạo thành những hố sâu và có dấu hiệu kém chất lượng.