Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ tới, bão ConSon đi vào Biển Đông di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc có cường độ ít thay đổi, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục có trục vắt qua Trung Trung Bộ nối cơn bão Conson với siêu bão Chanthu (di chuyển theo hướng Tây Bắc đi vào). Trên cao áp cao cận nhiệt đới hơi hạ trục về phía Nam suy yếu rút ra. Gió Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ mạnh dần.

Từ hai đến 10 ngày tới, cơn bão Conson khả năng mạnh thêm tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi vào. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với cơn bão Conson với siêu bão Chanthu nâng dần trục lên phía Bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn Tây vắt qua Bắc Bộ sau nâng dần trục lên phía Bắc, từ ngày 13-9 vắt qua Nam lục địa Trung Quốc giáp biên giới VN. Gió Tây Nam trên khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh lên, sau giảm dần từ ngày 13-9.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh cho nên từ nay đến ngày 10-9, khu vực các tỉnh Nam Bộ có mưa diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết Nam bộ từ ngày 9-9 đến 13-9: Nhiều mây, trưa, chiều và tối có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông; có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa rào rải rải và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Ban ngày có lúc giảm mây, nắng nhẹ.

Từ ngày 14-9 đến ngày 15-9: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và tối có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, ngày nắng gián đoạn.

Từ ngày 16-9 đến 18-9, mưa giảm và chỉ còn xảy ra ở dưới ½ diện tích khu vực tập trung về chiều, ngày nắng.