Thời tiết Nam Bộ: Nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 20 độ C 20/12/2024 10:07

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 19-12, thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ chuyển lạnh, nhiều nơi có thời điểm nhiệt độ xuống dưới 20 độ C.

Thời tiết ở Nam Bộ nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 20 độ C. Ảnh: PL

Cụ thể, nhiều nơi ở Nam Bộ có nhiệt độ vào buổi tối thấp phổ biến từ từ 18-23 độ C.

Trong sáng ngày 20-12, nhiều nơi ở Nam Bộ nhiệt độ tiếp tục xuống dưới 20 độ C. Cụ thể, tại Tà Lài (Đồng Nai) có nhiệt độ thấp nhất là 18 độ C, Phước Long (Bình Phước) 18,4 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 19,2 độ C... Tại TP.HCM nhiệt độ thấp nhất sáng nay tại Nhà Bè là khoảng 22,8 độ C.

Nguyên nhân gây nên thời tiết lạnh là do áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống Trung Bộ-Nam Bộ nhưng suy yếu dần ở phía Bắc. Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc suy yếu dần. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Dự báo thời tiết Nam Bộ trong trưa và chiều ngày 20-12 không xuất hiện mưa, nhiều nơi nhiệt độ vẫn ở mức thấp.

Trong hai đến ba ngày tới, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Điều này dẫn đến tình trạng sáng sớm ở các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn, đêm không mưa.