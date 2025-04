TP.HCM nắng nóng, tiêu thụ điện đạt kỷ lục 14/04/2025 18:54

Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) cho biết những ngày đầu tháng 4, nhiệt độ tại TP.HCM tăng mạnh.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên từ 35 đến 37 độ C, cộng thêm ảnh hưởng bởi bức xạ từ mật độ xây dựng cao và đường nhựa tại các khu vực đô thị nên cảm giác như trên 42 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất vẫn đang thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái khi có những ngày nhiệt độ cao nhất đạt 38 độ C.

TP.HCM nắng nóng khiến lượng điện tiêu thụ đạt kỷ lục.

So sánh 10 ngày liền kề, trung bình nhiệt độ cao nhất trong ngày của 10 ngày đầu tháng 4 là 35,1 độ C, cao hơn 1,2 độ C so với 10 ngày cuối tháng 3-2025.

EVNHCMC cho biết sản lượng điện tiêu thụ bình quân/ngày trong 10 ngày đầu tháng 4 của TP.HCM đạt 88,25 triệu kwh/ngày, tăng hơn 1,9 triệu kWh/ngày so với 10 ngày cuối tháng 3, tương đương tăng 2,21%.

Đáng chú ý, ngày 10-4, ghi nhận mức cao nhất tính từ đầu năm, đạt 95,58 triệu kwh/ngày.

EVNHCMC cho biết nhiệt độ môi trường ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ điện, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Khi nhiệt độ tăng cao, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện và tủ lạnh tăng mạnh, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng đáng kể.

Vì vậy, để đạt được hiệu quả cao trong việc sử dụng điện, đặc biệt là với các thiết bị làm mát, người dân có thể áp dụng các biện pháp như chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng; điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, bảo dưỡng thiết bị điện định kỳ, tận dụng các nguồn làm mát tự nhiên...