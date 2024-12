Không khí lạnh tràn về Nam Bộ, thời tiết se lạnh, nhiệt độ chỉ còn 22 độ C 17/12/2024 15:38

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường, tác động mạnh tới thời tiết Trung Bộ và Nam Bộ, trong khi rãnh áp thấp xích đạo suy yếu dần. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết tại Nam Bộ có nhiều thay đổi. Trời nhiều mây, nắng yếu, mưa rào và dông rải rác xuất hiện vào chiều tối nhưng có xu hướng giảm so với những ngày trước. Đặc biệt, nhiệt độ toàn miền Nam giảm đáng kể, riêng tại TP.HCM, mức nhiệt thấp nhất vào sáng sớm chỉ còn 21-22 độ C, khiến không khí trở nên se lạnh hiếm hoi.