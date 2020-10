Chuyên gia góp ý cách hạn chế thiên tai

Nghiên cứu cách thoát lũ nhanh ra biển Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết hiện nay ở một số tỉnh đều có các hồ lớn điều tiết lũ, như Hà Tĩnh có hồ Ngàn Trươi; Nghệ An cũng có ba, bốn hồ rất lớn; Thanh Hóa cũng có hồ Cửa Đạt; Thừa Thiên-Huế có hồ lớn Tả Trạch. Trong đợt lũ vừa qua, nếu không có hồ Tả Trạch thì cơn lũ tại TP Huế vào thời điểm cao nhất sẽ tăng 0,05 m nước. Riêng Quảng Bình, Quảng Trị không có hồ lớn nào để cắt lũ vì địa bàn hai tỉnh này quá hẹp, không đủ điều kiện để làm hồ lớn. Do vậy, để giải quyết tình hình ngập lụt nếu xảy ra ở Quảng Bình, Quảng Trị khi không có hồ lớn để điều tiết thì phải dùng điều tiết ở các hồ thủy điện, thủy lợi nhỏ. Nhưng vì hồ nhỏ, không có dung tích phòng lũ lớn nên không có tác dụng nhiều. Ở những khu vực này chủ yếu điều hành làm sao không để lũ chồng lũ. “Hiện chúng tôi đang nghiên cứu làm cách nào để thoát lũ nhanh ra biển” - ông Hiệp cho biết. Về công tác phòng, chống lũ, sạt lở đất, biến đổi khí hậu ở khu vực miền Trung, ông Hiệp cho rằng về nguyên tắc thì tất cả hồ chứa, cả hồ thủy điện, thủy lợi đều tích nước vào mùa mưa và xả nước vào mùa khô. Nếu không có các hồ này, kể cả hồ thủy điện thì sản xuất ở miền Trung gặp rất nhiều khó khăn vì mùa khô sẽ không có nước để sinh hoạt. Trong mùa mưa lũ, các hồ này phải tuân thủ quy trình vận hành đã có. Tức là khi dự báo có lũ đến thì phải xả nước trước khi lũ về để lấy dung tích đón lũ, cắt lũ cho hạ du. Nhưng thực tế trong vận hành có một số hồ thực hiện có thể chưa nghiêm quy trình này. Do vậy phải rà soát và kiểm soát, theo dõi và có kết nối liên hồ bằng điều hành tự động để theo dõi cả lượng nước về và lượng nước ra từng hồ, từ đó mới điều hành tổng thể. Vấn đề này đang được Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương triển khai rất tích cực.