Hạn, mặn ở miền Tây năm nay sẽ khốc liệt hơn

Bến Tre: Thiên tai cấp độ hai Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre dự báo tại các khu vực cửa sông Cổ Chiên, Hàm Luông, độ mặn đo được dao động 25‰-30‰. Độ mặn 4‰ đã xâm nhập vào đất liền cách cửa sông khoảng 48-68 km; độ mặn 1‰ xâm nhập vào đất liền cách cửa sông 63-83 km. Với tình trạng trên, mặn xâm nhập ở tỉnh Bến Tre đang ở mức rủi ro thiên tai cấp độ hai. Theo đó, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định về tình huống khẩn cấp do mặn xâm nhập. Cụ thể, tỉnh này đã đưa vào sử dụng một số công trình ứng phó với hạn, mặn như làm cống đập ngăn mặn; hồ trữ nước ngọt Ba Tri; nhà máy nước Khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành) đã đưa vào sử dụng hệ thống công nghệ xử lý tái sử dụng nước thải công nghiệp. Theo dự báo tiềm năng nguồn nước mùa khô của Viện Khoa học thủy lợi miền nam (Bộ NN&PTNT), nguồn nước mùa khô năm 2019-2020 về vùng ĐBSCL thấp hơn nhiều so với trung bình các năm gần đây. Dự báo lưu lượng bình quân tháng 2 có thể thấp hơn so với năm 2016.