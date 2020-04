Hàng trăm hecta mận, xoài, nhãn ở Sơn La tan hoang do mưa đá

Sáng 12-4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Tây Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to.



Mưa đá kèm giông lốc làm hư hỏng nhiều ngôi nhà ở Sơn La. Ảnh: PCTT



Trung du và đồng bằng Bắc bộ sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 11 đến 12-4, tại tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa, mưa đá kèm theo giông lốc xảy ra tại các huyện Thuận Châu, Mộc Châu và Mường La.



Nhà bị tốc mái do mưa, mưa đá kèm giông lốc tại Sơn La. Ảnh: TCPCTT

Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La cho biết tính đến 12 giờ trưa 12-4, mưa đá kèm giông lốc đã gây thiệt hại cho hơn 350 ha cây ăn quả như xoài, mận, nhãn... đang vào vụ thu hoạch. Hơn 8 ha lúa, 10 ha cà phê bị thiệt hại. Hơn 44 nghìn m2 nhà lưới bị sập đổ hư hỏng. 300 con gia cầm các loại bị chết.



Về nhà ở, trận mưa đá kèm giông lốc làm gần 350 ngôi nhà bị thiệt hại, nhiều diện tích kè đá chống sạt lở bị sập đổ. Ước tính thiệt hại gần 14 tỉ đồng.



Xoài rụng đầy gốc do mưa đá ở Sơn La. Ảnh: HÀ HOÀNG/DÂN VIỆT

Đáng lưu ý, đã có một người bị thương tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu. Hiện người này đang được chữa trị tại BV đa khoa Mộc Châu.



Sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Sơn La đã kiểm tra thực tế tại địa bàn, huy động nguồn lực tại chỗ khắc phục, sửa chữa để kịp thời ổn định cuộc sống của người dân.