Trao đổi với PLO, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ Trần Văn Quê cho biết: "Trận mưa đá kéo dài khoảng 40', nhưng rất dày. Lượng đá sau đó phủ trắng nhiều khu vực. Năm nào thì giao mùa cũng có thôi, nhưng tôi về địa phương 10 năm nay, chưa bao giờ thấy lớn như thế".

Cũng theo ông Quê, Phong Thổ có 18 xã và thị trấn, thì chỉ trận mưa đá lúc sáng chỉ xuất hiện ở ba xã, trong đó Dào San, Mù Sang là lớn nhất. "Chúng tôi đang thống kê thiệt hại. Bước đầu thì thấy nhiều nhà của bà con bị thủng mái fibro xi măng. Hoa màu, lúa mới cấy cũng bị hỏng, nhưng quy mô không lớn vì bà con chỉ sản xuất tự cung tự cấp".



Xã Dào San, huyện Phong Thổ, Lai Châu sau trận mưa đá sáng nay, 3-3. Ảnh: Facebook.

Đang vào giao mùa, lại có khối không khí lạnh tràn về nên ngoài Lai Châu, đêm qua 2-3, một số tỉnh phía Bắc như Yên Bái, Tuyên Quang xuất hiện mưa đá, dông lốc. Tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đầu giờ chiều nay cho biết, thống kê ban đầu cho thấy đã có 04 người bị thương do mái tôn và ngói rơi vào người; hơn 2.000 ngôi nhà bị hư hỏng mái, một số bị sập hoàn toàn.





Mưa đá đêm ngày 2-3 tại tỉnh Yên Bái . Ảnh: TRANG CHI

Trước tình hình trên, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với mưa, dông lốc, sét và mưa đá. Đồng thời tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại và triển khai khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân bị thiệt hại.





Gió giật trong cơn mưa quật đổ nhiều cây xanh tại Yên Bái. Ảnh: TRANG CHI



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay 3-3, Bắc bộ tiếp tục xảy ra mưa dông trên diện rộng, vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Từ trưa 4-3, Bắc Trung bộ có mưa dông, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.