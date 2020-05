Lý do kiểm tra khí thải xe máy đã sử dụng trên 5 năm

Hai nguồn phát thải trong không khí Theo đại diện Sở TN&MT TP.HCM, hiện nay tình hình không khí có hai nguồn thải chính là từ các hoạt động công nghiệp và giao thông. Trong đó, phần lớn khí thải công nghiệp đã được kiểm soát nhờ các hệ thống xử lý. Do đó, khí thải hiện nay đa số từ các hoạt động giao thông. Đó là lý do chương trình này được TP phát động để giảm thiểu ô nhiễm không khí. Sở TN&MT sẽ hỗ trợ, phối hợp cùng Sở GTVT để thực hiện chương trình này. Cần thời gian và phương pháp tuyên truyền

Hiện nay pháp luật chưa có văn bản hạn chế những loại phương tiện như mô tô, xe máy về mặt thời hạn sử dụng và chất lượng, mức độ khí thải. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải quan tâm để có thể hạn chế mức độ ô nhiễm do khí thải của các loại phương tiện này gây ra. Việc thí điểm kiểm tra khí thải xe máy theo tôi là cần thiết. Về lâu dài, cần phải kiểm soát lượng khí thải đối với mô tô, xe máy thông qua các tiêu chuẩn kỹ thuật và cần phải được luật hóa. Có thể ban đầu khi đưa ra những quy định này thì người dân sẽ có phản ứng nhưng về lâu dài họ sẽ dần thích ứng với quy định mới. Cũng giống như việc đội mũ bảo hiểm trước đây, ban đầu thì đa số phản ứng nhưng khi tuyên truyền đến lúc người dân nhận thức đầy đủ tác dụng của nó thì lại tự nguyện chấp hành. Hiện nay việc điều khiển xe máy mà không đội mũ bảo hiểm là việc “không bình thường”. Chính vì thế, để biến cái “không bình thường” thành “bình thường” phải có thời gian và những phương pháp tuyên truyền phù hợp. Tôi nghĩ sau khi thí điểm thành công, điều chỉnh những hạn chế thì cần phải triển khai trên diện rộng và đưa vào thành một trong những tiêu chuẩn để xe đủ điều kiện lưu thông. Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn Luật sư TP.HCM