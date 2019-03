Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 20 triệu giờ công an toàn

Rủi ro khi vay 1,3 tỉ USD Theo báo cáo của BSR, dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (đang tiến hành) có quy mô đầu tư 1,8 tỉ USD, trong đó vốn vay là 1,3 tỉ USD. Khả năng trả nợ khá rủi ro do hiệu quả sản xuất kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào biến động thị trường giá dầu thô – sản phẩm và các chính sách quản lý của nhà nước. Vì vậy, việc dự án không được cấp bảo lãnh Chính phủ để vay vốn đã làm các tổ chức trong nước và quốc tế rất lo ngại. Theo lãnh đạo BSR, qua làm việc sơ bộ với các đối tác cho vay quốc tế, khả năng chắc chắn là họ sẽ xem xét rút ngắn thời hạn cho vay, giảm thiểu khối lượng cho vay và tăng lãi suất để hạn chế rủi ro. Việc này sẽ làm giảm hiệu quả đầu tư và giảm khả năng trả nợ của dự án. Theo tính toán với cơ cấu vay vốn hiện nay thì BSR sẽ không đảm bảo khả năng trả nợ an toàn trong khoảng 5-7 năm đầu tiên kể từ khi đưa dự án vào hoạt động. Do đó, việc thu xếp vốn vay sẽ không khả thi. Từ các lý do trên, lãnh đạo BSR đưa ra nhiều kiến nghị để tháo gỡ khó khăn. Trong đó có đề xuất Chính phủ xem xét dự án nâng cấp mở rộng này là công trình trọng điểm quốc gia và xây dựng cơ chế đặc thù làm cơ sở để giải quyết các vấn đề phức tạp như đã thực hiện với dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất trước đây.