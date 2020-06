Nhiều ưu đãi khi đầu tư điện mặt trời áp mái

Có nên tái chế panel điện mặt trời? PGS-TS Võ Viết Cường, Khoa điện - điện tử, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đã có đánh giá cụ thể về tác động môi trường của quá trình tái chế panel điện mặt trời. Theo đó, TS Cường cho biết các nước Liên minh châu Âu đã có những động thái quan tâm đến tái chế pin năng lượng mặt trời. Còn ở châu Á, cụ thể là Hàn Quốc đã thành lập một cơ sở tái chế chất thải môđun PV. Ở Mỹ, Malaysia đã thành lập các nhà máy First Solar sử dụng phương pháp tái chế với tỉ lệ thu hồi 95% cho Cd và 90% đối với thủy tinh. TS Cường lý giải công suất thông thường 2,6 MWp của trạm gây ra khối lượng khí thải 1.480-2.220 tấn CO 2 hằng năm. Điều này có thể được giảm tải bằng cách tái chế 186 tấn chất thải PV mặt trời. Cụ thể, tổng năng lượng tái chế sẽ thấp hơn tổng năng lượng để sản xuất mới khoảng 12-81 MJ/m2, lượng khí thải nhà kính có thể giảm 2,5 kg CO 2 /m2 so với lượng khí thải nhà kính của quy trình sản xuất mới. Theo đó, Việt Nam và các hãng cung cấp pin năng lượng mặt trời cần tính toán đến việc xây dựng các cơ sở tái chế pin năng lượng mặt trời trong thời gian tới.