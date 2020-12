Rừng tự nhiên TP.HCM tăng ảo do... lỗi phần mềm

Bộ NN&PTNT cũng sai

Theo Thông tư 33/2018 do Bộ NN&PTNT ban hành, Cục Kiểm lâm tổng hợp số liệu công bố hiện trạng rừng của địa phương do lãnh đạo UBND tỉnh, TP ký; sau đó báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp để trình Bộ NN&PTNT ban hành quyết định công bố hiện trạng rừng toàn quốc.

Tuy nhiên, mặc dù diện tích rừng tự nhiên ở TP.HCM do Chi cục Kiểm lâm của TP này ký nhưng Cục Kiểm lâm vẫn thừa nhận và tổng hợp báo cáo cho Bộ NN&PTNT. Điều này một khi xảy ra ở TP.HCM thì cũng có thể xảy ra đối với các tỉnh, TP khác. Do vậy, diện tích rừng tự nhiên toàn quốc do Bộ NN&PTNT công bố liệu có chính xác?