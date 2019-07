Sau cháy rừng tới nỗi lo sạt lở

Cụ thể, ngày 2-7 xuất hiện rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với rìa phía Tây của áp thấp nhiệt đới nên trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa.

Riêng khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại khu vực Hà Nội, ngày 2-7, có lúc có mưa rào; từ chiều tối và đêm nay có mưa vừa có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm nay đến ngày 4-7, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển về phía đất liền nên ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt);

Ngày 3 đến 4-7, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt); từ đêm nay đến ngày 3-7, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt).

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m.

Sau thời gian dài nắng nóng, đất bị khô nứt, đặc tính của đất bị phá vỡ và cháy rừng đã xảy ra ở khu vực Bắc miền Trung. Bề mặt thảm phủ bị suy giảm, mưa lớn trên diện rộng gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ do nghẽn dòng, lũ bùn, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh vùng núi phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Tại khu vực Nam Bộ, xuất hiện nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.