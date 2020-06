Sau cơn mưa, nhiều hẻm nhỏ ở TP.HCM hóa thành sông

Điển hình như hẻm 163, đường liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) ngập sâu khi cơn mưa kéo dài vào chiều nay.

Anh Nguyễn Sơn, ngụ trên hẻm 163, cho biết con hẻm này cứ mưa lớn là ngập cả ngày hôm sau do hệ thống thoát nước không đảm bảo, tắc nghẽn cống, nước tràn vào nhà làm hư hỏng hết đồ đạc khiến người dân rất khổ sở.

“Chúng tôi đã phản ánh đến chính quyền địa phương tình trạng trên nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Do mưa ngập cả ngày, người dân khu vực rất mong chính quyền nâng cấp hẻm 163 để đồng bộ với hệ thống thoát nước” – anh Sơn nói.



Hẻm 163, đường liên khu 5-6 ngập sâu.



Cơn mưa kéo dài khiến người dân khổ sở.



Nước tràn vào nhà một hộ dân.



Ngoài nguyên nhân do mưa to kéo dài thì đa số các con hẻm này ngập là do hệ thống thoát nước không đảm bảo gây ngập trên diện rộng.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của của bão số 1 trên khu vực đông bắc của Biển Đông, đêm nay và ngày mai Nam Bộ có mưa dông xảy ra trên diện rộng, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông nguy cơ còn kèm theo gió giật mạnh, lốc, sét. Trong đó, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo đề phòng ngập úng ở những vùng trũng thấp và đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.



Một con hẻm trên đường Quốc lộ 50 (quận 8) cũng trong tình cảnh tương tự.