Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, tại Nam bộ, dự báo xu hướng thời tiết từ trưa đến chiều 14-2 ở TP.HCM, Miền Đông Nam bộ và Tây Nam bộ ngày nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, có nơi có nắng nóng, trưa và chiều tối có mưa rào vài nơi, riêng vùng ven biển phía Đông hầu như không mưa.

Riêng khu vực TP.HCM thời tiết đẹp, thuận lợi cho các cặp đôi hẹn hò, đi chơi trong ngày Lễ Tình Yêu.

Nhiệt độ cao nhất trên khu vực Miền Đông Nam bộ dao động phổ biến trong khoảng 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng Vũng Tàu 30-31 độ C. Các tỉnh miền Tây Nam bộ dao động phổ biến trong khoảng 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo từ hai đến ba ngày tới ở Nam bộ, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu, di chuyển ra phía Đông và biến tính dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng lấn dần về phía Tây, sau 48 giờ suy yếu rút ra. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Theo đó, thời tiết ở khu vực này trong hai đến ba ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông Nam bộ có nơi có nắng nóng, nhiệt cao nhất dao động trong khoảng 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Chiều tối những nhiễu động trong đới gió Đông trên cao gây mưa rào vài nơi trên khu vực, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, sáng sớm có nơi có mù nhẹ.