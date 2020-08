TP.HCM tăng cường xử phạt hành vi xả rác nơi công cộng

Việc triển khai giải pháp sử dụng camera an ninh, camera giao thông để lập biên bản vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng nhằm thực hiện nghị quyết của HĐND TP về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải rắn trên địa bàn TP và chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch…



Theo ý kiến của nhiều địa phương và người dân, giải pháp xử phạt này sẽ giúp người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Tăng cường lắp camera ở nơi công cộng

Để đảm bảo việc triển khai giải pháp về việc sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera, phương tiện ghi hình để làm cơ sở xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng trên địa bàn được đồng bộ, thống nhất, UBND TP.HCM đã yêu cầu UBND các quận/huyện rà soát, xác định các vị trí, khu vực thường xuyên hoặc có nguy cơ vi phạm về công tác bảo vệ môi trường. Cụ thể sẽ lắp đặt thêm camera, thiết bị ghi hình như tại các khu vực, như: chợ, trường học, bệnh viện, dạ cầu; những khu đất trống, công trình xây dựng chưa thi công… Ngoài các vị trí có camera đã có sẵn do cơ quan địa phương quản lý, cần thiết tận dụng thêm các camera từ các hộ gia đình trong khu vực để phát hiện những hành vi vi phạm.

Nhiều người dân không có ý thức xả rác thẳng xuống kênh. (Ảnh: CHÂU NGUYÊN)



Đồng thời, UBND TP cũng yêu cầu UBND các quận, huyện tăng cường phổ biến, tuyên truyền việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không xả rác bừa bãi khu vực sinh sống. Nội dung tuyên truyền phải cụ thể, nêu rõ các hành vi vi phạm pháp luật và mức phạt tiền tương ứng theo quy định.



UBND TP cũng yêu cầu công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường phối hợp với công an các quận, huyện hướng dẫn và hỗ trợ công an xã, phường... lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng. Việc này nhằm xác minh nhân thân, lai lịch, hành vi của người vi phạm thông qua hình ảnh trích xuất từ camera để tham mưu, đề xuất UBND các cấp xử phạt theo thẩm quyền.

Sở TN&MT TP.HCM được giao phối hợp cùng UBND các quận, huyện và các sở ngành liên quan nghiên cứu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất các giải pháp trình UBND TP có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Giúp người dân dần bỏ thói quen xấu

Việc tăng cường sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera, phương tiện ghi hình để làm cơ sở xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng được nhiều địa phương, người dân đánh giá là có hiệu quả. Giải pháp này sẽ dần làm thay đổi thói quen xấu, hình thành được thói quen tốt cho người dân.

Anh Lê Minh Thông (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết: Việc lắp camera để xử lý hành vi xả rác có thể ban đầu thực hiện sẽ gặp một số khó khăn. Thế nhưng, giải pháp này sẽ dần dần thay đổi được thói quen của người dân. Trong đó, đánh về mặt tài chính, nhiều người dân sẽ sợ mà không dám xả rác bừa bãi nữa.

“Tôi từng chứng kiến một số đoạn đường trước đây người dân xả rác rất nhiều, sau một thời gian cơ quan địa phương lắp camera thì đoạn đường này dân không dám xả rác nữa. Camera cũng là một phương tiện hiệu quả hỗ trợ cơ quan chức năng giám sát trong thời điểm thiếu nhân sự như hiện nay”, anh Thông chia sẻ.

Theo đại diện lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận (quận 12), hiện nay, phường có sử dụng camera để giám sát người xả rác. Qua camera giám sát, nếu phát hiện trường hợp xả rác, phường cử người đến hiện trường kiểm tra và xử lý. Việc giám sát qua camera là giải pháp hiệu quả, đây cũng là nguồn thông tin để phường phát hiện nơi nào thường xuyên có người vi phạm để kiểm tra, xử lý.