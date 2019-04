Nghỉ lễ 30-4, sân bay Tân Sơn Nhất gánh 740 chuyến/ngày

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết trong hai ngày 26 và 27-4, đạt bình quân 740 chuyến bay cất hạ cánh/ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại diện CHK Tân Sơn Nhất đánh giá tần suất các chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất không nhiều bằng cao điểm Tết vừa rồi với kỉ lục gần 1.000 chuyến bay cất hạ cánh/ngày. Tuy nhiên, với lượng khách tăng đột biến trong kì nghỉ lễ 30-4 và 1-5, kéo dài 5 ngày khiến tần suất các chuyến bay cũng đạt kỉ lục dịp cao điểm hè.



Theo dõi qua flightradar24 cho thấy sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng nhộn nhịp máy bay cất hạ cánh.

Đồng thời CHK Tân Sơn Nhất cũng triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không mức cao nhất (cấp độ 1) để đảm bảo an ninh trật tự cả khu bên ngoài và bên trong sân bay. Riêng các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào sân bay như Phạm Văn Đồng, Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa đều có lực lượng CSGT, thanh tra giao thông tham gia điều tiết phương tiện vào ra sân bay. Tuy nhiên do số phương tiện vào sân bay trả khách quá đông nên gây tình trạng ùn tắc cục bộ.

Cục hàng không Việt Nam cho biết cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay các hãng hàng không trong nước đã cung ứng gần 1,9 triệu chỗ với 8.700 chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế.

Trong đó các đường bay nhộn nhịp nhất là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh,...