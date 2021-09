Doanh nghiệp du lịch dự kiến mở tour Cần Giờ đầu tháng 10 Liên quan đến kế hoạch chuẩn bị phục vụ du khách tham gia tour Cần Giờ, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, cho biết tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt và chặt chẽ, Vietravel dự kiến sẽ tiến hành tổ chức tour. Với sản phẩm du lịch Cần Giờ, trước dịch COVID-19 công ty đã có chương trình một ngày, hai ngày để du khách lựa chọn. Tuy nhiên, hiện nay công ty sẽ điều chỉnh lịch trình, điểm tham quan, nhà hàng… được sử dụng trong tour phù hợp với thực tế và nhằm đảm bảo tiêu chí an toàn cao nhất. “Dự kiến giai đoạn từ ngày 1 đến 15-10, công ty sẽ tổ chức tour Cần Giờ khép kín đi về trong ngày. Sau đó sẽ mở rộng tour du lịch ngủ đêm tại Cần Giờ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng định hướng kết nối sản phẩm Cần Giờ - Vũng Tàu bằng tàu cánh ngầm để gia tăng trải nghiệm cho du khách” - bà Phương Hoàng nói. Theo bà Phương Hoàng, để đảm bảo an toàn khi khôi phục hoạt động du lịch, Vietravel cũng kiến nghị đối với khách du lịch phải có thẻ xanh COVID-19 được cấp từ hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử. Đối với các điểm đến, đảm bảo tiêu chí phòng chống dịch COVID-19 theo quy định bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng chống dịch. Đối với đơn vị lữ hành, vận chuyển khách du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ khác phục vụ khách du lịch phải đảm bảo các tiêu chí phòng chống dịch cũng như chất lượng dịch vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, toàn bộ nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách du lịch phải được tiêm ngừa đủ hai liều vaccine theo quy định. TÚ UYÊN