Nguyên nhân đường 250 tỉ đồng ở Chư Sê lún, nứt

Bộ GTVT vừa thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố công trình dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê (Gia Lai).

Theo đó, Bộ GTVT khẳng định nguyên nhân chủ yếu là do hai lớp đất yếu (trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy) nằm phía dưới lớp vỏ cứng, phân bổ rộng khắp khu vực xảy ra sự cố. Đồng thời, xuất hiện nước ngầm, chưa phát hiện được để xử lý triệt để trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án, gây mất ổn định công trình.



Hiện trường vụ lún, nứt đoạn qua thị trấn Chư Sê.



Bộ GTVT nhận định qua qua công tác khảo sát, thiết kế cơ bản tuân thủ các quy trình. Tuy nhiên, tư vấn thiết kế lập hồ sơ bước thiết kế bản vẽ thi công chưa phát hiện ra cũng như chưa đề xuất khảo sát bổ sung khi đoạn tuyến đi qua khu vực có điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn đặc biệt, bất lợi. Hơn nữa khi phát hiện có nước ngầm tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, Ban Quản lý Dự án 6 chưa nghiên cứu, xem xét đầy đủ điều kiện thời tiết bất lợi trong quá trình khai thác.

Vì vậy, đối với tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát Bộ GTVT yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể.

Ngoài những nguyên nhân khách quan, Bộ GTVT nhận định nguyên nhân chủ quan là trong quá trình triển khai dự án, Ban Quản lý dự án 6, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công khi nghiên cứu thiết kế bản vẽ thi công, chưa lường trước và đưa ra các dự báo..., để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tại khu vực có điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn phức tạp.

Theo đó, Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án 6 khẩn trương thực hiện việc phân định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và báo cáo kết quả về đơn vị.

Để khắc phục triệt để hư hỏng, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 6, chỉ đạo tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo kinh tế kỹ thuật, ổn định lâu dài…

Trước đó, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thị trấn Chư Sê có chiều dài 10,8 km với tổng mức đầu tư gần 250 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư bị lún, nứt. Vị trí bị hư hỏng gần 100 m thuộc gói thầu số 10 dài 3,8 km với giá hơn 71 tỉ đồng, do Công ty CP 471 (TP Vinh, Nghệ An) thi công.