Ngày mai, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất sẽ khai thác các chuyến bay từ Hà Nội, Vân Đồn 18/04/2025 20:43

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết Cục hàng không Việt Nam vừa ban hành Quyết định về việc đưa vào khai thác Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, từ ngày 19-4, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chính thức khai thác các chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Vietnam (Vietnam Airlines) giữa TP.HCM và Hà Nội, Vân Đồn tại Nhà ga T3.

Từ ngày mai, Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác các chuyến bay từ Hà Nội, Vân Đồn. Ảnh: ACV

Dự kiến trong ngày 19-4 sẽ có 49 chuyến bay (23 chuyến đi, 26 chuyến đến) với 11.961 hành khách.

Hành khách sẽ được trung chuyển miễn phí từ Nhà ga T1, T2 sang Nhà ga T3. Thời gian và tần suất phục vụ trung chuyển từ 6 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau, tần suất từ 10 - 15 phút/chuyến.

Trong đó, nhà ga T1 sẽ đón từ cột B17 - B20 - Làn B; Nhà ga T2 từ cột B16 - B12 - làn B; Nhà ga T3 từ cột 17 - 20 tầng 1 (vị trí trước cửa nhà ga).

Hành khách có thể sử dụng quy trình đi máy bay bằng ứng dụng sinh trắc học (Biometric) tích hợp xác thực sinh trắc học VNeID. Ảnh: ACV

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết Nhà ga T3 sử dụng các công nghệ hàng không hiện đại.

Đầu tiên là hệ thống ACV Self servies sẽ hỗ trợ hành khách tự làm thủ tục trên Kiosk check-in dùng chung và hành khách tự làm thủ tục ký gửi hành lý, sau đó có thể ra tàu bay tự động thông qua thiết bị E-gate.

Mô hình Smart Airport ứng dụng công nghệ sinh trắc học (Biometric) và trí tuệ nhân tạo (AI) cho dây chuyền làm thủ tục hàng không, giúp hành khách tiết kiệm thời gian, nâng cao trải nghiệm của hành khách khi sử dụng các tiện ích tại cảng hàng không.

Hành khách đi máy bay có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc định danh điện tử VNeID để làm thủ tục hàng không hoàn toàn tự động cho toàn bộ quá trình từ check-in đến khâu gửi hành lý tự động, qua cửa kiểm soát an ninh, cho đến cửa ra tàu bay.

Quy trình toàn trình đi tàu bay bằng ứng dụng sinh trắc học (Biometric) tích hợp xác thực sinh trắc học VNeID, thông qua các điểm chạm.

Điểm chạm 1 – Tại quầy check-in, Kiosk check-in, App Mobile: Hành khách làm check-in online và xác thực sinh trắc học trên VNeID. Hành khách làm thủ tục xuất ra thẻ lên tàu bay (Boarding Pass/ BP) và tiến hành xác thực sinh trắc học đối chiếu người thật với căn cước công dân gắn chip, hộ chiếu gắn chip, hoặc thông qua VNeID tại quầy truyền thống hoặc kiosk check-in.

Điểm chạm 2 – Kiểm soát an ninh: Cổng kiểm tra an ninh tích hợp nhận diện khuôn mặt để xác minh hành khách đi qua cổng. Sau đó, nhân viên an ninh sẽ có màn hình xác minh thời gian thực để theo dõi.

Điểm chạm 3 – Cổng lên máy bay tự động: Hành khách đi qua cổng, hệ thống sinh trắc xác nhận trong vài giây, mở cổng cho lên máy bay mà không cần boarding pass.