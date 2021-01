Nhiều chuyến bay đến/đi Vinh bị hủy do thời tiết xấu

Do thời tiết tại Vinh, Nghệ An diễn biến xấu (mưa phùn khiến tầm nhìn giảm) trong hai ngày hôm qua và hôm nay 7-1, các hãng hàng không đã hủy và điều chỉnh lịch khai thác hàng loạt chuyến bay đến/đi Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Cụ thể, ngày 7-1, Vietnam Airlines hủy các chuyến bay VN1690/VN1691 giữa Buôn Ma Thuột và Vinh; hủy các chuyến bay VN1530/VN1531 giữa Cam Ranh và Vinh.

Đồng thời, lùi giờ khai thác các chuyến bay VN1717/VN1718 giữa Hà Nội và Vinh đến sau 18 giờ cùng ngày; Lùi giờ khai thác các chuyến bay VN1260/VN1261, VN1262/VN1263, VN1264/VN1265, VN1266/VN1267 giữa TP.HCM và Vinh đến sau 18 giờ 35 cùng ngày.



Tầm nhìn hạn chế khiến các hãng hàng không hủy nhiều chuyến bay đến/đi Vinh, Nghệ An trong ngày 7-1. Ảnh minh họa

Tượng tự, hãng hàng không Bamboo Airways cũng thông báo điều chỉnh lịch khai thác trong ngày 7-1. Theo đó, hãng này hủy bốn chuyến bay QH1152 hành trình TP.HCM - Vinh, QH2093 Vinh - Đà Lạt, QH2094 hành trình Đà Lạt - Vinh và QH1153 hành trình Vinh - TP.HCM.

Đại diện các hãng hàng không cho biết một số chuyến bay khác bị ảnh hưởng từ thời tiết xấu ở Vinh sẽ được hãng cập nhật trực tiếp đến hành khách của chuyến bay.