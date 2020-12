Nhiều địa phương đồng loạt triển khai thu phí không dừng

Theo Bộ GTVT, đến ngày 31-12, cơ bản toàn bộ trạm thu phí trên toàn quốc phải lắp đặt, vận hành hệ thống ETC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.



Trạm An Sương - An Lạc là một trong ba trạm thu phí trên địa bàn TP.HCM đã được lắp đặt hệ thống ETC. Ảnh: ĐÀO TRANG



Các địa phương tích cực triển khai ETC



TP.HCM là một trong các địa phương đang ráo riết triển khai cho các chủ đầu tư trạm thu phí hoàn thành lắp đặt hệ thống ETC.

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM, cho biết: Trên địa bàn TP đã lắp đặt hệ thống ETC tại 3/5 trạm thu phí.

Hai trạm chưa triển khai ETC là do đang tạm dừng thu phí và chưa đưa vào hoạt động. Hiện Sở GTVT đã phối hợp với nhà đầu tư để hoàn thiện hệ thống ETC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Trong quá trình triển khai, hệ thống ETC đã phát huy hiệu quả trong việc nâng cao năng lực thông hành tại khu vực trạm thu phí, giảm thời gian lưu thông qua trạm” - ông Đường thông tin.

Theo ông Đường, hệ thống ETC cũng từng bước hạn chế các khâu giao dịch bằng tiền mặt và đổi sang hình thức thanh toán điện tử.

Tuy nhiên, hiện nay số lượng phương tiện sử dụng dịch vụ ETC chiếm tỉ lệ chưa cao. Cụ thể, trạm An Sương - An Lạc chiếm 5,4%, trạm Phú Mỹ chiếm 27% tổng số lượng phương tiện lưu thông.

Ông Đường thông tin thêm: Sở GTVT cũng đang tích cực khuyến khích các chủ xe mau chóng dán thẻ đầu cuối (E-Tag) khi lưu thông qua trạm thu phí.

Tương tự, ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết: Việc lắp đặt hệ thống ETC trên địa bàn tỉnh đang được đơn vị tích cực triển khai. Đến ngày 31-12, tất cả trạm thu phí sẽ đưa vào hoạt động đồng bộ.

Tuy nhiên, theo ông Trung, khó khăn hiện nay là do người dân chưa làm quen được việc dán thẻ đầu cuối hoặc chưa có thói quen dùng.

“Do đó, Sở GTVT Long An đang tích cực tuyên truyền về hiệu quả của việc thu phí không dừng. Trên cơ sở đó, người dân sẽ hiểu rõ và tích cực tham gia nhiều hơn” - ông Trung nhận định.

Ông Từ Nam Thành, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, cũng cho hay: Sắp tới, trên địa bàn tỉnh sẽ có ba trạm thu phí triển khai hệ thống ETC theo đúng kế hoạch của Bộ GTVT.

Theo ông Thành, hiện nay ETC cơ bản được người dân hiểu, ủng hộ qua thông tin tuyên truyền từ Sở GTVT. Tuy nhiên, các trạm thu phí chưa có sự đồng bộ nên người dân đang gặp khó khăn.

“Sau ngày 31-12, các trạm thu phí có sự đồng bộ, người dân thuận lợi hơn khi tham gia giao thông. Từ đó, người dân sẽ tích cực ủng hộ nhiều hơn” - ông Thành nhận định.

25% đã dán thẻ E-Tag

Bên cạnh việc đốc thúc các địa phương hoàn thành lắp đặt hệ thống ETC, Bộ GTVT cho biết: Hiện số lượng người dân dán thẻ E-Tag, tham gia dịch vụ ETC chưa cao. Điều này làm hệ thống ETC chưa phát huy hết hiệu quả.

Hiện mới chỉ có gần 1 triệu phương tiện (trên tổng số 3,8 triệu phương tiện) dán thẻ E-Tag và tham gia dịch vụ, chiếm khoảng 25%.

Bộ GTVT khẳng định hệ thống ETC mang lại nhiều lợi ích to lớn cho xã hội như sự thuận tiện cho người tham gia giao thông, tiết kiệm chi phí xã hội…

Thủ tục mở tài khoản giao thông VETC Dịch vụ ETC tại các trạm thu phí được cung cấp bởi Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, thông qua thẻ định danh VETC dán trên xe. Thẻ định danh giúp xe qua trạm thu phí không phải dừng chờ thanh toán mà vẫn giữ được tốc độ lưu thông ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Theo đó, khi mở tài khoản cá nhân cần có các giấy tờ (bản gốc) sau: Giấy đề nghị mở tài khoản theo mẫu VETC; giấy chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu/bằng lái xe; giấy đăng kiểm xe; giấy đăng ký xe. Đối với chủ tài khoản là tổ chức, cần có các giấy tờ (bản gốc) sau: Giấy đề nghị mở tài khoản theo mẫu VETC; công văn đề nghị mở tài khoản VETC (đối với cơ quan/tổ chức); giấy phép đăng ký kinh doanh; danh sách số lượng xe đăng ký dán thẻ E-Tag (có chữ ký đóng dấu của doanh nghiệp/cơ quan/tổ chức); giấy đăng kiểm xe; giấy đăng ký xe. Đối với xe loại dưới 12 chỗ hoặc trọng tải dưới 2 tấn thì chỉ cần một trong hai giấy tờ xe (giấy đăng kiểm xe hoặc giấy đăng ký xe)…

Tuy nhiên, hệ thống ETC là hình thức đầu tư mới, phức tạp cả về công nghệ và thủ tục pháp lý nên các đơn vị quản lý chưa có nhiều kinh nghiệm…, từ đó dẫn đến quá trình thực hiện còn một số tồn tại, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Để khắc phục các tồn tại, Bộ GTVT đã có nhiều giải pháp, nhất là tăng cường tuyên truyền về hệ thống ETC để tạo sự đồng thuận của xã hội.

Riêng đối với các dự án giao thông triển khai theo hình thức PPP do Bộ GTVT quản lý, bộ đã luôn giám sát chặt chẽ công tác thu phí. Trong đó, nguồn thu phí phải đảm bảo công khai, minh bạch.

Theo Bộ GTVT, đến ngày 31-12, cơ bản toàn bộ trạm thu phí trên toàn quốc sẽ phải lắp đặt, vận hành hệ thống ETC, đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. •