Ngày 1-10, ghi nhận thực tế tại điểm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên đường Phạm Hùng (quận Cái Răng), cho thấy rất nhiều người dân, trong đó đa phần là từ Hậu Giang, Vĩnh Long di chuyển vào TP Cần Thơ để học tập, lao động.



Theo tìm hiểu, để qua điểm kiểm soát công dân Cần Thơ chỉ cần xuất trình CMND hoặc CCCD chứng minh là lưu thông nội tỉnh. Còn đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu thì xuất trình giấy test nhanh với virus SARS-CoV-2, hành trình di chuyển, giấy CMND… thì được lưu thông tiếp tục. Riêng các trường hợp là người ngoài tỉnh đến TP thì lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu.



Chỉ hơn một giờ có mặt tại điểm kiểm soát trên đường Phạm Hùng có hơn 10 trường hợp là công dân tỉnh Hậu Giang đi xe máy về TP Cần Thơ. Đối với các trường hợp này, lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm kiểm soát yêu cầu quay đâu, bỏi hiện tại nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 nhưng vẫn chưa cho phép lưu thông liên tỉnh.



Anh Ngô Tuấn Kiệt (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), cho hay để chuẩn bị hành trình trở lại Cần Thơ làm việc, anh đã đến UBND xã để xin giấy đi đường, sau đó, đến cơ sở y tế để test nhanh. Tuy nhiên, khi đến điểm kiểm soát, lực lượng chức năng đề nghị anh phải quay đầu.



“Trong thời gian giãn cách xã hội, tôi về quê vợ ở thị trấn Ngã Sáu để tránh dịch, hôm nay quay lại Cần Thơ làm việc thì lực lượng chức năng nói không cho người ngoài tỉnh vào. Hiện giờ tôi cũng không biết tính sao nữa, quay về Hậu Giang cũng được vì khi đi họ đã nói không cho lại” - anh Kiệt buồn bã nói.



Nhiều trường hợp tương tự như anh Kiệt cũng được lực lượng chức năng tại điểm kiểm soát ở trước Siêu thị GO (đoạn trên quốc lộ 1, thuộc quận Cái Răng) yêu cầu quay đầu. Những người này đa số là công dân của tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp có nhu cầu trở lại Cần Thơ để học tập, làm việc sau thời gian “ai ở đâu ở yên đó”.



Hiện nay, “làn sóng” người dân miền Tây đi xe máy từ TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Long An… về quê khá đông. Tại điểm kiểm soát cửa ngõ, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ hướng dẫn bà con các địa phương đi thẳng tiếp tục hành trình về quê.



Riêng đối với các công dân của TP, lực lượng chức năng tiến hành cho khai báo y tế và đưa đi cách ly tập trung.



Theo ông Nguyễn Thực Hiện, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ các trường hợp công dân của TP trở về sẽ phải cách ly tập trung theo quy định. Quan điểm của TP Cần Thơ là sẵn sàng đón tiếp công dân kể cả đi xe máy.