Phú Quốc đón cơn mưa ‘vàng’ giải nhiệt

Sáng 7-4, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền đã làm giảm nhiệt độ tại huyện đảo Phú Quốc. Tuy nhiên, trận mưa cũng làm nhiều con đường bị ngập.



Mưa làm tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám (thị trấn Dương Đông) ngập cục bộ. Ảnh: TH

Theo ông Lê Xuân Hiền - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang, trong sáng 7-4 có hai đợt mưa do nhiễu động thời tiết. Trước đó một ngày, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Phú Quốc là 34,2OC, qua cơn mưa kéo dài sáng nay nhiệt độ đo được chỉ còn 26,1OC.



Mưa trái mùa làm ngập đường, người dân đi lại khó khăn trong sáng 7-4. Ảnh: TH

Nhiều người dân ở Phú Quốc bày tỏ, cơn mưa làm bớt đi không khí oi bức của những ngày gần đây, tuy nhiên, mưa cũng làm một số nơi ngập cục bộ.

“Mưa kéo dài làm đường Cách Mạng Tháng Tám ở thị trấn Dương Đông bị ngập nước khá sâu khiến người dân đi lại hơi khó, cạnh đó còn bốc mùi hôi thối” - anh Lê Minh Trí (ngụ Phú Quốc) thông tin.