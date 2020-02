Quận Ba Đình đề xuất mời quân đội vào xử lý nhà 8B Lê Trực

Chiều 25-2, tại cuộc giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, UBND quận Ba Đình đã báo cáo về việc xử lý nhà 8B Lê Trực. Thông tin với báo chí tại đây, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến thừa nhận trách nhiệm để xảy ra sai phạm và chậm trễ trong quá trình xử lý dự án 8B Lê Trực là trước hết là của UBND quận Ba Đình.

Về lý do chậm trễ xử lý dự án này, ông Chiến cho hay công trình 8B Lê Trực có “vướng mắc rất nhiều về mặt kỹ thuật”, cho đến nay UBND quận Ba Đình vẫn chưa có phương án phá dỡ. “Để đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tháo dỡ bộ phận vi phạm của công trình nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bộ phận công trình còn lại thì phải có phương án đảm bảo về mặt kỹ thuật, đảm bảo an toàn kể cả trong khi tháo dỡ và sau khi tháo dỡ. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm một đơn vị thiết kế, tư vấn để lập phương án tháo dỡ” - ông Chiến nói.

Ông Chiến cũng thông tin thêm UBND quận Ba Đình đã có báo cáo UBND TP Hà Nội về các khó khăn, vướng mắc xung quanh việc xử lý sai phạm của nhà 8B Lê Trực và TP đã có chỉ đạo các sở, ngành vào cuộc để cùng với quận Ba Đình tìm giải pháp.