Họ đã nói Tại hội thảo tham vấn về “Định hướng phát triển vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Bộ KH&ĐT tổ chức tại TP Cần Thơ (ngày 20-11), nhiều lãnh đạo UBND các tỉnh ĐBSCL đã có ý kiến đóng góp chi tiết cho dự thảo Quy hoạch ĐBSCL. Tuyến đường ven biển còn “hơi mờ” Quy hoạch ĐBSCL là quy hoạch chung nên không phải những gì của địa phương nào cũng đưa hết vào. Đây là quy hoạch lớn của vùng thì cái gì chung nhất sẽ phù hợp nhất cho định hướng phát triển. Ngoài ra, tuyến đường ven biển để tạo hành lang kinh tế ven biển cho các tỉnh trong khu vực “hơi mờ” trong quy hoạch chung. Theo tôi, đây không chỉ là tuyến đường giao thông mà là trục hành lang kinh tế, mang lại một định dạng mới, một không gian phát triển mới kết hợp với kinh tế biển. Do vậy, trong phân kỳ 10 năm (2021-2030) thì với năm năm đầu tiên nên đề cập tuyến này với mức độ là hoàn chỉnh quy hoạch… Ông NGUYỄN TRÚC SƠN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cần phải có cơ chế, chính sách đặc thù Theo tôi, đầu tư của Nhà nước thời gian qua cho vùng ĐBSCL còn hạn chế so với các vùng khác, trong đó hạ tầng giao thông là rõ nhất. Cạnh đó, ĐBSCL cũng còn thiếu cơ chế cần thiết, phù hợp với đặc thù của vùng để thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước. Dự thảo Quy hoạch ĐBSCL có giải pháp về chính sách, cơ chế, nguồn lực đầu tư nhưng còn chung chung. Chúng tôi mong muốn vùng ĐBSCL cần có cơ chế, chính sách đặc thù. Bởi vì vùng này trong những năm qua tăng trưởng kinh tế chậm lại, hay nói khác đi là đang tụt hậu so với các vùng khác. Ông LÊ VĂN SỬ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Đưa cảng Trần Đề vào đầu tư giai đoạn 2021-2030 Liên quan đến quy hoạch cảng nước sâu Trần Đề (Sóc Trăng), tư vấn trình bày là chưa có nhu cầu để đưa vào giai đoạn 2021-2030 vì đánh giá về hiệu quả và suất đầu tư. Tôi xin phân tích: Về mặt hiệu quả, ĐBSCL chiếm 54% sản lượng lúa cả nước, 70% sản lượng thủy hải sản cả nước, cây ăn quả thì 60% cả nước. Nói như thế để thấy lượng hàng hóa của khu vực ĐBSCL là rất lớn. Cụ thể hơn, xuất khẩu nông sản của ĐBSCL những năm qua khoảng 10 triệu tấn/năm, nhu cầu nhập khẩu khoảng 25 triệu tấn/năm, nhập khẩu trung chuyển qua Campuchia khoảng 4 triệu tấn/năm. Về mặt vị trí của cảng, qua khảo sát của Bộ GTVT và quy hoạch chuyên ngành thì cảng Trần Đề có điểm cao nhất so với các vị trí khác về lợi thế, quy mô. Về vốn đầu tư thì cho đầu tư xã hội hóa. Vừa qua, một số nhà đầu tư từ Singapore, Đức, Hà Lan đã qua khảo sát và họ chỉ chờ có quy hoạch để đầu tư. Chúng tôi tính toán với nhu cầu hàng hóa như thế, tính đến năm 2017 chứ không phải năm 2020, nếu quy mô cảng biển cỡ này thì đầu tư ít nhất cũng phải mất 5-10 năm mới hoàn thành để đưa vào vận hành được. Như vậy phải tính về mặt chiến lược lâu dài, tới thời điểm đó với lượng hàng hóa như thế thì việc đầu tư cảng là cần thiết. Ông LÂM HOÀNG NGHIỆP, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Đề xuất làm sớm cao tốc đoạn Cần Thơ - Long Xuyên An Giang đề xuất nghiên cứu thêm về cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông còn thiếu và yếu, chất lượng đường bộ kém, không đồng bộ hệ thống đường cao tốc… Quốc lộ 91 qua An Giang có lưu lượng xe rất lớn, ùn tắc thường xuyên và cũng thường xuyên sạt lở. Đây là tuyến độc đạo về quân sự. Trong khi đó, nhiều cơ quan cũng muốn có thêm đường cao tốc. Nếu làm đồng thời hết dự án thì sợ khó về nguồn lực. Do vậy, chúng tôi đề nghị nghiên cứu làm sớm cao tốc đoạn Cần Thơ - Long Xuyên và lên tới Châu Đốc nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và an ninh, quốc phòng. Ông LÊ VĂN PHƯỚC, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang NHẪN NAM ghi