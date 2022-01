Yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn căn cứ lịch bay đã được Cục Hàng không cấp phép, xây dựng phương án nhân sự sẵn sàng phục vụ hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp cao điểm tết Nguyên đán 2022 (từ ngày 17-1 đến 16-2). Nhà chức trách hàng không lưu ý các đơn vị phục vụ các chuyến bay đêm tại các cảng hàng không có lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hàng không phục vụ khai thác ban đêm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để bảo đảm công tác an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ trong quá trình phục vụ hành khách, bao gồm trường hợp xảy ra tình huống chậm chuyến, hủy chuyến. Cục cũng yêu cầu các hãng hàng không tính toán nguồn lực máy bay, xây dựng kế hoạch và tuân thủ lịch bay đã được cấp phép để bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ trong quá trình vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.