Sân bay Tân Sơn Nhất: Biển người chen chân về quê đón tết

Theo số liệu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, hôm nay, 18-1 (24 âm lịch) tần suất các chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng kỷ lục dao động từ 920-965 chuyến/ngày.

Bình quân khoảng 2 phút thì có một chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay đông đúc nhất nước này. Tần suất cao này tại sân bay Tân Sơn Nhất duy trì đến ngày 23-1-2020 và chiều ngược lại sau tết.



Biển người xếp hàng trước khu vực làm thủ tục kiểm tra an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, sáng 18-1. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo ghi nhận của phóng viên PLO, do lo ngại ùn tắc giao thông bị lỡ chuyến bay nhiều hành khách đã đến sân bay từ khá sớm nên trẻ em và người lớn tuổi khá mệt mỏi. Tuy nhiên, tình hình giao thông các tuyến đường dẫn vào sân bay vẫn khá thông thoáng, phương tiện di chuyển đưa đón khách vào sân bay khá thuận lợi.

Do khách tặng đột biến nên khu vực làm thủ tục an ninh ở tầng 1 đi máy bay các hãng Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Bamboo Airways và VASCO chật chội hơn so ngày thường do nhiều người kiên nhẫn xếp hàng để vào bên trong chờ khởi hành.

Tại ga quốc nội, lịch bay các hãng hàng không Việt Nam xếp kín mít từ sáng sớm đến khuya. Tình trạng các chuyến bay delay vẫn còn diễn trên một số chặng bay TP.HCM đi Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Quảng Ninh ra từ 1-3 tiếng, trong đó hãng Vietjet có tỉ lệ chuyến bay bị delay nhiều nhất.



Khu vực kiểm tra an ninh ở tầng 1 ga quốc nội không còn chỗ trống. Ảnh: P.ĐIÊN

Tại ga quốc tế, lượng khách việt Kiều về nước ăn tết những ngày cận tết vẫn khá đông. Ghi nhận đến 11 giờ trưa 24 tết, dòng người từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ đổ về sân bay Tân Sơn Nhất đón người thân từ nước ngoài về, vẫn rất đông.

Toàn bộ khu vực sảnh từ đầu tháng 1 đến nay luôn trong tình trạng chật như nêm, dù các chuyến bay quốc tế thường đến vào ban đêm đến sáng đã vãn đi chút ít.

Dù các hãng đã triển khai nhiều dịch vụ check-in để lên máy bay, tuy nhiên ngày tết khách đến làm thủ tục tại quầy truyền thống vẫn đông. Ảnh: P.ĐIỀN

Tại hai ga quốc nội và quốc tế nhân viên an ninh được huy động tối đa để nhắc nhở hành khách giữ gìn trật tự, phân luồng để đảm bảo có lối đi vào bên trong và thoát ra bên ngoài.



Nhân viên hàng không hướng dẫn khách tự làm thủ tục ký gửi hành lý. Ảnh: P.ĐIỀN



Lo ngại ùn tắc giao thông, nhiều hành khách đến sớm vì sợ lỡ chuyến bay. Ảnh: P.ĐIỀN



Nhiều chuyến bay bị delay từ 1-3 tiếng. Ảnh: P.ĐIỀN

Như mọi năm "đến hẹn lại lên" nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất quá tải vì lượng người đến đón bà con Việt kiều về quê ăn tết quá đông. Ảnh: P.ĐIỀN



Họ phải mất nhiều giờ đứng chờ người thân. Ảnh: P.ĐIỀN