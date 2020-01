Sân bay Tân Sơn Nhất đạt kỷ lục gần 1.000 chuyến bay/ngày

Theo số liệu của Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, hôm nay 22-1 (28 tết), sân bay Tân Sơn Nhất đạt kỷ lục gần 1.000 chuyến bay cất hạ cánh/ngày dịp cao điểm tết Nguyên đán Canh Tý 2020.



Trong đó, các khung giờ cao điểm các chuyến bay nội địa của những hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn này là 4-7 giờ, 13-16 giờ và 19-21 giờ.



Dòng người đổ về ga quốc nội Cảng HKQT Tân Sơn Nhất để về quê ăn tết vào sáng 28 tết. Ảnh: P.ĐIỀN

Tính chung trong giai đoạn cao điểm tết từ ngày 9-1 đến 8-2 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), các hãng hàng không Việt Nam đã có kế hoạch tăng chuyến. Trong đó, Vietnam Airlines tăng 39% so với lịch bay thường lệ, trung bình 265 chuyến/ngày; hãng Vietjet tăng khoảng 15% so với lịch bay thường lệ, trung bình 270 chuyến/ngày; Jetstar Pacific tăng khoảng 20% chuyến so với lịch bay thường lệ, trung bình 110 chuyến/ngày; Bamboo Airways tăng khoảng 8% so với lịch bay thường lệ, trung bình 52 chuyến/ngày và VASCO duy trì 24 chuyến/ngày.



Số chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng kỷ lục trong ngày 28 tết, khách xếp hàng dài từ sảnh vào khu vực quầy thủ tục. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo ghi nhận của PV PLO, do lượng khách tăng cao kỷ lục tại ga quốc nội nên nhà ga tổ chức phân luồng, hướng dẫn khách xếp hàng đến làm thủ tục tại quầy các hãng Jetstar Pacific, Bamboo Airways.



Nhân viên hãng hàng không và an ninh hàng không liên tục hướng dẫn khách đến quầy thủ tục để gửi hành lý. Ảnh: P.ĐIỀN

Trong khi đó, hai quầy của hãng Vietnam Airlines và Vietjet nằm khá biệt lập và không gian rộng hơn nên khách thông thoáng hơn khi làm thủ tục check in và gửi hành lý. Tuy nhiên do lượng khách đi lại bằng đường hàng không dịp tết tăng đột biến nên thời gian xử lý thủ tục bận rộn hơn so với thường lệ.



Đoàn tiếp viên với lịch bay bận rộn ngày tết. Ảnh: P.ĐIỀN