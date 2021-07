Nhiều hộ dân sống dọc theo các tuyến đường đi vào khu công nghiệp (KCN) và khu dân cư (KDC) An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang phải sống trong tình cảnh nhà, đất nằm trong quy hoạch đường dự phóng dù đã được điều chỉnh ra khỏi ranh quy hoạch nhưng không thể xây nhà, không hợp thức hóa, không được chuyển mục đích sử dụng đất.



Tuyến đường N6 đi vào dự án khu dân cư cụm Khu công nghiệp An Hạ hiện chưa được đầu tư xây dựng đúng như quy hoạch được duyệt. Ảnh: VIỆT HOA

Đã xóa quy hoạch, vẫn không được xây nhà



Gia đình ông Hoàng Văn Hùng sinh sống tại ấp 6, xã Phạm Văn Hai từ năm 1984, dọc theo tuyến đường hiện nay đã được quy hoạch là đường N6. Một tuyến đường trong cụm năm tuyến đường để đi vào KCN - KDC An Hạ. Ông Hùng cho biết nhà ông có gần 1.300 m² đất. Từ năm 2005, ông đã được mời họp để nghe thông tin về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để mở tuyến đường đi vào KCN An Hạ (sau này bổ sung thêm chức năng KDC trong KCN An Hạ). “Năm 2009, gia đình tôi đã bàn giao hơn 260 m² đất và được bồi thường 1 tỉ đồng. Lộ giới con đường này lúc đó là 25 m” - ông Hoàng nói.

Ông Hoàng cũng cho biết sau đó con đường N6 được điều chỉnh quy hoạch lộ giới từ 25 m lên 40 m, người dân ở trong khu vực này không đồng tình. Đến năm 2014, người dân trong khu vực này rất vui mừng vì tuyến đường này lại được điều chỉnh quy hoạch giảm xuống còn 25 m. Tuy nhiên, ông Hoàng cho biết người dân xung quanh liên hệ xin phép xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc cấp giấy tờ nhà, đất thì đều không được giải quyết. Lý do là nhà, đất của họ vẫn còn nằm trong quy hoạch.

Theo ông Hoàng, căn nhà của gia đình ông phải phá dỡ do ranh đất bồi thường đi xuyên qua căn nhà cũ. Vì vậy, sau khi giao đất cho chủ đầu tư, ông đã phải xây dựng lại căn nhà ở vị trí khác mà không xin phép xây dựng (vẫn trên đất ở). Đến nay, căn nhà của ông vẫn chưa thể hoàn công, chưa được hợp thức hóa vì lý do nằm trong quy hoạch.

Tương tự, nhà, đất của ông Lưu Đình Thuận cũng nằm trên đường N6. Gia đình ông Thuận cũng đã bàn giao phần đất để làm đường theo quy hoạch 25 m từ năm 2011. “Khi biết tin tuyến đường này được giảm ranh quy hoạch từ 40 m xuống còn 25 m từ bảy năm nay, tôi rất vui mừng. Sau đó, tôi có đi xin phép xây dựng nhưng vẫn chưa được giải quyết. Không hiểu sao TP đã ban hành quyết định nêu rõ việc điều chỉnh mà quyền lợi của người dân vẫn không được giải quyết” - ông Thuần nói.

Huyện Bình Chánh sẽ xem xét giải quyết

Theo hồ sơ của PV, KDC cụm công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh có quy mô 26,51 ha. Việc xây dựng khu ở tại khu vực quy hoạch KCN An Hạ nhằm đáp ứng nhu cầu ở cho doanh nghiệp, các chuyên gia, người dân, công nhân đang làm việc tại KCN An Hạ và vùng phụ cận. KDC này cũng sẽ có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với các hệ thống hạ tầng chung tại khu vực thực hiện dự án. Dự kiến quy mô dân số hơn 7.500 người.

Theo quy hoạch, sẽ có năm tuyến đường kết nối vào dự án này gồm N1, N2, N3, N4, N6 được quy hoạch lộ giới 20-40 m. Trải qua nhiều lần điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, đến năm 2014, TP có quyết định điều chỉnh quy hoạch 1/2000 đối với KDC. Nội dung điều chỉnh liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, giao thông và quy hoạch kiến trúc. Theo đó, lộ giới các tuyến đường nêu trên được giảm xuống 16-25 m. Năm 2015, UBND huyện Bình Chánh cũng đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án này theo đồ án điều chỉnh nêu trên.

Liên quan đến phản ánh của người dân, mới đây trong thông tin trả lời cử tri của huyện Bình Chánh báo cáo HĐND TP, huyện Bình Chánh khẳng định việc xem xét lại quy hoạch đường N4, N6 cụm năm tuyến đường vào KCN An Hạ đã có quyết định điều chỉnh. Cụ thể là dịch chuyển đường N4 về phía bắc 12 m so với quy hoạch được duyệt, điều chỉnh lộ giới đường N6 (đoạn từ đường kênh An Hạ đến KDC) từ 40 m thành 25 m.

Tuy nhiên, theo UBND huyện Bình Chánh, đối với phần diện tích do dịch chuyển tuyến đường và điều chỉnh giảm lộ giới chưa được ghi chức năng sử dụng đất cụ thể trong đồ án quy hoạch. Về hiện trạng thì phần diện tích này vẫn thuộc quyền sử dụng đất của các hộ dân.

“Hiện nay Phòng Quản lý đô thị đang tham mưu UBND huyện xem xét bổ sung chức năng sử dụng đất đối với phần diện tích này nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Huyện Bình Chánh sẽ thông tin công khai cho người dân khu vực này biết sau khi việc bổ sung chức năng sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận” - huyện Bình Chánh thông tin.•