Sân bay Tân Sơn Nhất sẵn sàng nguồn lực để phục vụ hành khách tốt nhất 22/01/2025 07:55

Trong ngày 21-1-2025, lượng khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng cao với hơn 123.000 lượt. Trong đó, số hành khách đi là 74.800, hành khách đến là 48.200.

Tối ưu hoá quy trình khai thác

Trong bối cảnh hạ tầng của sân bay Tân Sơn Nhất còn hạn chế, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tập trung tối ưu hóa các quy trình khai thác, điều chỉnh khai thác theo hướng linh hoạt và tập trung vào đột phá, giúp cải thiện năng lực phục vụ thông qua giải pháp chuyển đổi số.

Ngày 21-1, lượng khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng cao với hơn 123.000 lượt.

Cảng đã điều chỉnh thêm vị trí đỗ code E và code F khi nhu cầu các hãng tăng cao. Đặc biệt trong bối cảnh tàu bay A312 Neo bị lỗi động cơ buộc phải nằm đất để nhà sản xuất thay động cơ dẫn đến các hãng hàng không phải khai thác tàu bay thân rộng (code E, F) nhằm đáp ứng nhu cầu người dân.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho biết dự kiến cao điểm Tết Nguyên đán 2025 bắt đầu từ ngày 15 tháng Chạp đến hết 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Công ty Quản lý bay Miền Nam tổ chức thiết kế các tuyến lăn tiêu chuẩn trong sân đậu máy bay, giúp giảm tải cho việc điều hành của kiểm soát viên không lưu và giúp phi công định hướng nhanh vị trí đậu, kịp thời thoát ly việc chiếm giữ đường lăn, giúp cho các tàu bay khác khai thác.

Về giải pháp chuyển đổi số: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã áp dụng và vận hành mô hình phối hợp ra quyết định ACDM, giúp xác định chính xác các mốc thời gian trong dây chuyền phục vụ chuyến bay. Từ đó ưu tiên cho các chuyến bay tuân thủ chính xác thời gian quy định và phát hiện kịp thời nguyên nhân chậm trễ để các khâu kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm. Theo đó, các tàu bay lăn tiết kiệm trung bình từ 1,2 đến 1,5 phút, với sản lượng khai thác 240.000 lượt hcc/năm giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã áp dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động khai thác như: Hệ thống thu phí không dừng; thiết kế phần mềm giám sát, theo dõi tàu bay, hành khách theo thời gian thực ... giúp cho nhà quản lý cảng và các bộ phận điều hành khai thác có thể bố trí nguồn lực phù hợp và điều tiết các hoạt động khai thác tại cảng,

Theo báo cáo thống kê tại cảng, hiện tại mỗi ngày có trên 78% lượt xe ra vào cảng sử dụng dịch vụ thu không tiền mặt. Tỉ lệ này tăng dần theo từng tháng giúp cải thiện tình trạng ùn tắc tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Chủ động, điều hành khai thác linh hoạt

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Do chuẩn bị tốt về cơ sở hạ tầng đồng bộ với điều hành hoạt động bay nên sân bay Tân Sơn Nhất đã giúp các hãng hàng không bổ sung tải cung ứng lên 18% so với dự kiến.

Cảng yêu cầu tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hành khách, taxi, xe công nghệ và đơn vị cung ứng dịch vụ cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ, cam kết tăng số lượng cung ứng lên 25 % so với số lượng xe đã đăng ký.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác trong dịp nghỉ Tết.

Chủ động rà soát cơ sở hạ tầng, mặt bằng, sắp xếp và điều chỉnh phù hợp với các hoạt động khai thác cũng như quy trình vận hành các hệ thống, giải pháp phân luồng tuyến giao thông, thủ tục hàng không, bãi đỗ xe, khu vực đón trả khách đảm bảo linh hoạt tránh ùn tắc.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất yêu cầu đại diện các hãng bay phải có mặt tại quầy để xử lý, thông tin tới hành khách kịp thời các tình huống chuyến bay chậm, hủy chuyến, tránh các trường hợp khách gây bức xúc, gây mất an ninh trật tự tại nhà ga, ảnh hưởng tới khai thác tại cảng.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khí tượng Hàng không nhằm tăng cường hiệu quả công tác quan trắc và dự báo khí tượng hàng không. Trên cơ sở đó, cảng chủ động thông báo kịp thời về diễn biến thời tiết có ảnh hưởng đến hoạt động bay, đặc biệt là diễn biến xu thế thời tiết, các hiện tượng thời tiết bất lợi để có phương án điều hành bay và khai thác bay hợp lý.