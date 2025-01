Công an TP Thủ Đức tăng cường kiểm tra, xử lý xe dù bến cóc 21/01/2025 15:43

Thực hiện theo Kế hoạch số 2953 của Công an TP Thủ Đức ngày 11-12-2024 về cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an TP Thủ Đức, Thanh tra Sở GTVT đã phối hợp liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn. Thời gian thực hiện là từ ngày 1-1-2025 đến 15-2-2025.

Đội CSGT - TT TP Thủ Đức, Đội TTGT số 5, Công an và UBND phường Hiệp Bình Chánh phối hợp liên ngành, kiểm tra một công ty kinh doanh vận tải hành khách.

Ngày 21-1-2025, Đội CSGT - Trật tự TP Thủ Đức, Đội TTGT số 5, Công an và UBND phường Hiệp Bình Chánh đã phối hợp liên ngành, kiểm tra một đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức).

Cũng trong tháng 1, Công an TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan đã nhiều lần ra quân kiểm tra một số đơn vị kinh doanh vận tải hành khách. Sau khi kiểm tra, tổ công tác cũng phối hợp tuyên truyền, yêu cầu các nhà xe thực hiện, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong việc kinh doanh vận tải hành khách công cộng.

Công an TP Thủ Đức làm việc với quản lý nhà xe.

Theo Công an TP Thủ Đức, đơn vị thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương ra quân kiểm tra, xử lý tất cả các địa điểm xe dù bến cóc trên địa bàn.

Đặc biệt là điểm đón trả khách của các công ty vận tải lợi dụng để hoạt động xe dù bến cóc sẽ bị Công an TP Thủ Đức xử lý nghiêm.

Xe khách giường nằm đỗ trên đường Kha Vạn Cân ngày 15-1.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút tối 15-1, theo ghi nhận của PV PLO, đường Kha Vạn Cân (đoạn gần ga Bình Triệu) xuất hiện một xe khách giường nằm đỗ ngay biển cấm. Xe khách này mang biển số 51B.169XX thuộc nhà xe N.A. Đường Kha Vạn Cân (đoạn gần ga Bình Triệu) có biển cấm xe khách giường nằm vào khung giờ từ 6-22 giờ, đồng thời cấm đỗ xe vào các ngày lẻ.