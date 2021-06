Sắp có lá bùa “trấn yểm” tình trạng xe dù, bến cóc Đối với đề xuất hạn chế xe khách giường nằm vào trung tâm TP của Sở GTVT TP.HCM, chúng tôi ủng hộ 100%. Phương Trang hiện là DN vận tải với số lượng xe giường nằm lớn nhất cả nước, lên tới gần 1.000 đầu xe. Do đó, nếu đề xuất này được chính thức áp dụng thì chúng tôi đương nhiên chịu thiệt hại không hề nhỏ. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải đặt lợi ích chung của TP lên trên lợi ích của DN. Bởi với việc cấm xe khách giường nằm vào khu vực trung tâm TP không chỉ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm tình trạng kẹt xe mà chắc chắn đây sẽ là biện pháp hữu hiệu để triệt tiêu tình trạng xe dù, bến cóc - một trong những vấn đề nhức nhối của ngành giao thông TP.HCM. Riêng với lộ trình cấm xe khách giường nằm lưu thông vào khu vực nội đô TP thì tôi cho rằng nên thay bằng tuyến quốc lộ 1 - Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ - xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1. Như vậy sẽ phù hợp với thực tế hơn, do lộ trình giống như trong đề xuất của Sở GTVT sẽ phải đi vòng qua đường Nguyễn Văn Linh, khiến lộ trình quá rộng và khó khả thi. Ông VĂN CÔNG ĐIỂM, Tổng giám đốc Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines. THÙY LINH (ghi)