TP.HCM: Nhiều đơn vị bị tạm ngưng cấp giấy phép thi công

Sở GTVT cho biết đã giao các đơn vị liên quan tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công cho các đơn vị gồm Viễn thông TP.HCM, Viettel TP.HCM, Trung tâm viễn thông, Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch để các đơn vị này tập trung khắc phục tình trạng các nắp hầm kỹ thuật tại quận 1, quận 3 bị hư hỏng.

Theo Sở GTVT, Sở chỉ cấp phép khi việc khắc phục hoàn thành và nhận được báo cáo của Thanh tra Sở về kết quả khắc phục các nắp hầm kỹ thuật bị hư hỏng.



Sở GTVT yêu cầu các đơn vị thi công khắc phục các hư hỏng. Ảnh minh hoạ: LƯU ĐỨC.

Sở GTVT giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ chủ động xử phạt theo quy định các hành vi không thực hiện, khắc phục các sự cố gây ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ; báo cáo tình hình khắc phục trước ngày 20-11.

Kết quả này sẽ là cơ sở tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công, chấp thuận xây dựng các công trình cho các đơn vị nêu trên đề xuất.

Trường hợp các đơn vị tiếp tục không hoặc chậm trễ phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ trong việc khắc phục các bất cập như nêu trên, Sở GTVT sẽ không xem xét chấp thuận xây dựng các công trình thiết yếu do các đơn vị làm chủ đầu tư dưới lòng đường nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế gây ảnh hưởng đến toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ.