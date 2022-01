Lễ Truyền thống Tri ân bác tài là hoạt động được tổ chức thường niên của Công ty CP Xe Khách Phương Trang – FUTA Bus Lines. Trong buổi lễ này, Phương Trang đã tri ân 160 bác tài có đóng góp tích cực trên hành trình kết nối yêu thương.

Theo Công ty CP Xe Khách Phương Trang, đại dịch COVID-19 bùng phát đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội nước ta thời gian qua. Nó cũng gây tác hại nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group.



160 bác tài được tri ân đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh không ngừng của thương hiệu Phương Trang - FUTA Bus Lines. Ảnh: CTV.

Tuy nhiên, dù hoạt động kinh doanh bị tạm ngưng, Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group đã có một lựa chọn khó khăn nhưng cũng vinh quang hơn là tiến vào tâm dịch.

Đầu tháng 6-2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban lãnh đạo, hàng ngàn bác tài Phương Trang đã xung phong ra “tiền tuyến” cùng đồng lòng, đoàn kết và không ngại khó khăn hiểm nguy. Tất cả đều sẵn sàng cùng Chính phủ nhân dân trên hành trình “Trả ơn Đất Nước, đóng góp Cộng Đồng”.

Ông Đào Viết Ánh – Tổng Giám Đốc Phương Trang FUTA Bus Lines cho biết: “Đây là lần thứ 6 công ty tổ chức ngày Lễ truyền thống tri ân bác tài. Phương Trang – FUTA Bus Lines cũng rất tự hào là doanh nghiệp vận tải hành khách đầu tiên có sáng kiến và trang trọng tổ chức ngày truyền thống tri ân bác tài hàng năm để gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những thuận lợi, khó khăn trong những năm qua và hướng đến một năm mới thành công tốt đẹp hơn.



Nhiều hoạt động ý nghĩa được Phương Trang triển khai thực hiện trên hành trình Trả ơn Đất nước, đóng góp cộng đồng. Ảnh: CTV.

Lễ tri ân bác tài năm nay thật đặc biệt. Đội ngũ bác tài Phương Trang vừa tham gia hình trình “Trả ơn Đất nước, đóng góp cộng đồng” một hành trình được thực hiện bằng tình yêu và sức mạnh tập thể của hàng ngàn lái xe và nhân viên Phương Trang.

Trong đó phải kể đến hàng nghìn chuyến xe 0 đồng – với chương trình những chuyến xe nghĩa tình kết nối yêu thương đưa đón người dân từ quê lên TP.HCM và ngược lại. Bên cạnh đó, hàng trăm bác tài đã tình nguyện lên đường, đưa đón F0 đi – về từ bệnh viện….

Chính những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy đã góp phần đưa thương hiệu FUTA Bus Lines của Phương Trang vào danh sách Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2021 bởi Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Trong năm thứ 9 của giải "Vô Lăng Vàng" do Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức với chủ đề "Cung đường bình an, chuyến xe tình nghĩa”, Công ty Phương Trang đã vinh dự nhận nhiều giải "Vô Lăng Vàng", Văn hóa giao thông cho tập thể và các cá nhân. Giải thưởng vinh danh những thành tích xuất sắc của các lái xe, doanh nghiệp vận tải trên cả nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Năm 2022 sẽ là lễ tri ân bác tài thật đặc biệt, đó là sự tôn vinh những “Chiến binh thầm lặng” đã bất chấp hiểm nguy, những “Tinh thần quả cảm” và “Vô Lăng Vàng” đã xong pha vào tâm dịch, thực hiện nhiều hành động ý nghĩa trong hành trình “Trả ơn Đất nước, đóng góp cộng đồng”.

Là một trong những bác tài may mắn được tri ân, ông Đào Phước Minh xúc động nói: "Trong thời gian làm việc tại Tập đoàn Phương Trang, chúng tôi luôn cố gắng mang nhiều chuyến xe ý nghĩa, chất lượng. Khi được tham gia chuyến đầu chống dịch, chúng tôi rất vui mừng vì được góp sức mình vào sự phát triển này".

Tính đến ngày 10-1, riêng lĩnh vực hỗ trợ vận chuyển y bác sĩ và bệnh nhân COVID-19, FUTA Group đã sử dụng hơn 850 lái xe và hơn 700 xe từ 16-45 chỗ để tổ chức thành công hơn 66.300 chuyến xe an toàn. Bao gồm: hơn 20.600 chuyến xe đưa đón đội ngũ y bác sĩ; Hơn 45.700 chuyến xe phục vụ bệnh nhân COVID-19, đặc biệt phải kể đến hơn 28.000 chuyến xe cấp cứu F0 tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra, Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group đã thực hiện hơn 2.000 chuyến xe đưa 45.000 người dân bình an về lại quê nhà. Bên cạnh đó, Tập đoàn Phương Trang đã trao tặng tổng cộng hơn 20 hệ thống xét nghiệm Real-time PCR; 20 máy thở chức năng cao, 83 máy thở xâm lấn ICU, 1222 máy trợ thở, 39.706 máy tạo oxy lưu lượng cao, 31.721 máy đo nồng độ SPO2, 4.400.000 găng tay y tế, 35.700 khẩu trang y tế N95,… Riêng TP.HCM, Tập đoàn Phương Trang đã trao tặng hai hệ thống xét nghiệm Real-time PCR, 20 máy thở chức năng cao, 63 máy thở xâm lấn ICU, 693 máy trợ thở, 21.929 máy tạo oxy lưu lượng cao, 20.196 máy đo nồng độ SPO2, 1.560.000 găng tay y tế, 4.500 khẩu trang y tế N95, 3.150 đồ bảo hộ và 135.000 bộ kit xét nghiệm nhanh của Hàn Quốc cho hơn 108 bệnh viện, trung tâm y tế,…