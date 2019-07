Vụ khách tố bị sàm sỡ: Cần kiểm tra khâu làm thủ tục

Cục Hàng không Việt Nam xác nhận vừa có văn bản gửi Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Vietnam Airlines liên quan đến xử lý hành khách Vũ Anh Cường .

Theo đó, yêu cầu các đơn vị trên xác minh ngay các chi tiết của vụ việc, bắt đầu từ khâu làm thủ tục hàng không của hành khách Vũ Anh Cường.



Nữ hành khách tố ông Vũ Anh Cường có biểu hiện say rượu và sàm sỡ.



Cục Hàng không cho rằng hành khách Vũ Anh Cường chỉ bị từ chối vận chuyển mà không bị bất kỳ xử lý nào của cơ quan có thẩm quyền. Đây là việc không tuân thủ pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn cho chuyến bay ưu tiên; từ khâu kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi và quy trình xử lý hành khách gây rối theo quy định hiện hành.

Như PLO đã đưa tin, vào 14 giờ 45 ngày 26-7, tổ bay của Vietnam Airlines từ chối phục vụ nam hành khách ngồi ghế 6D có tên là Vũ Anh Cường (giám đốc một công ty bất động sản). Người này được cho là có hành vi say xỉn và quấy rối nữ hành khách cùng đi trên chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM.

Theo Cảng vụ hàng không miền Bắc, cơ quan này đã nhận được thông tin. Tuy nhiên, phải làm việc với các bên để xác định các hành vi trên. Trường hợp xác minh nam hành khách có dấu hiệu vi phạm hình sự (hành vi quấy rối tình dục), đơn vị sẽ chuyển vụ việc cho cơ quan công an để điều tra, làm rõ. “Còn nếu chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xem xét xử lý vi phạm hành chính về các hành vi liên quan….”, đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc thông tin.

Theo Thông tư số 13/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không VN chính thức có hiệu lực từ 1-6-2019, khách say rượu, bia sẽ không được đi máy bay.