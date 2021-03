Vũng Tàu: Chặt 50 cây xanh để thi công đường Thống Nhất

Hai ngày qua, một số người dân TP Vũng Tàu chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh đơn vị chức năng cắt tỉa cành nhánh, chuẩn bị cho việc chặt hạ nhiều cây xanh để thi công đường Thống Nhất (nối dài).

Theo tìm hiểu, tuyến đường Thống Nhất (nối dài) dài hơn 1,8km nối từ đường Lê Hồng Phong - Trương Công Định-Lê Lai- Lý Thường Kiệt- Trần Hưng Đạo TP Vũng Tàu sau rất nhiều năm chậm triển khai đã bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 1-2021. Khi đi vào hoạt động, tuyến đường này sẽ góp phần hình thành trục giao thông kết nối từ cửa ngõ Vũng Tàu đến trung tâm thành phố ra biển Bãi Trước.

Để thi công đường thì hơn 50 cây xanh các loại gồm xà cừ, điệp, dái ngựa, bàng, gừa không thể giữ lại do nằm trực tiếp dưới mặt đường làm mới khiến không thể thi công đường. Các cây xanh trong đó có nhiều cây đã được trồng từ lâu, nhưng không cùng thời điểm trồng, không thẳng hàng so với tim đường. Do đó để bố trí một dải đất để giữ lại là không thực hiện được, đồng thời các cây thuộc nhiều chủng loại cây khác nhau không đồng bộ…



Chặt hạ cây để thi công đường Thống Nhất (nối dài)

Theo chủ đầu tư, việc xây dựng tuyến đường theo quy hoạch là hết sức cần thiết và cấp bách đối với thành phố. Các cây xanh lớn cũng rất quan trọng để phát triển mảng xanh và vẻ đẹp cổ kính của thành phố. Tuy nhiên do hiện trạng không thể giữ lại được việc phải chặt hạ để phục vụ thi công tuyến đường.



Sau khi tuyến đường được xây dựng, hạng mục cây xanh hai bên vỉa hè sẽ được trồng mới với các cây có giá trị cao về mặt bảo tồn nguồn cây quý hiếm của địa phương, cụ thể sẽ trồng cây “Cẩm Lai Bà Rịa”. Việc chặt hạ các cây xanh chủ đầu tư cho rằng đã được sự đồng thuận, phê duyệt của cơ quan chức năng thành phố, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tuy nhiên nhiều người dân bày tỏ vẫn tiếc nuối khi phải chặt bỏ số cây cổ thụ nhiều năm tuổi nói trên tại khu vực trung tâm thành phố Vũng Tàu.